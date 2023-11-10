«Укрпочта» запустила первую электронную марку — Finance.ua
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«Укрпочта» запустила первую электронную марку

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«Укрпочта» запустила первую электронную марку
«Укрпочта» запустила первую электронную марку
«Укрпочта» внедряет электронную марку — новый сервис для рекомендованных писем, с помощью которого теперь можно заказать, загрузить и распечатать электронную марку на обычном принтере дома или в офисе всего за несколько минут.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».
«Теперь отправителю не нужно лишний раз приходить в отделение Укрпочты, чтобы купить марки, и тратить время на оформление отправлений. Кроме того, улучшится контроль доставки таких писем», — говорят в компании.
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В настоящее время электронная марка доступна для рекомендованных писем, а в 2024 году воспользоваться услугой смогут украинцы, которые будут отправлять простые письма.

Как сгенерировать электронную почтовую марку

Сгенерировать электронную почтовую марку и оплатить ее онлайн могут как существующие, так и новые клиенты Укрпочты.
Для этого нужно:
  • войти в Личный кабинет;
  • создать письмо;
  • создать список с типом оплаты «Электронная марка»;
  • создать отправление (рекомендованное письмо), заполнить все обязательные данные и выбрать формат конверта;
  • выбрать конкретное отправление или весь список, который хотите оплатить. Почтовая стоимость рассчитывается автоматически на основе выбранного продукта;
  • оплатить стоимость почтовой отправки с помощью банковской карты.
У корпоративных клиентов есть возможность оплатить созданные заказные письма за счет аванса.
После выполнения этих простых шагов клиент получает QR-код с графическим изображением электронной марки, который может самостоятельно распечатать на обычном принтере сразу на конверт или на стикер на самоклеящейся бумаге и отправить его из ближайшего отделения Укрпочты или воспользоваться услугой курьерского забора.

Для чего нужна электронная марка

Применение электронной марки позволяет отследить все операции отправки онлайн, отображать статус и историю отправления в Личном кабинете пользователя, сократить расходы на использование почтовых марок и подготовку писем.
Также одним из преимуществ для корпоративных клиентов, заказывающих марки по договорам, станет оплата почтовых услуг по факту использования, а не по предоплате.
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«Раньше каждый наш клиент мог наблюдать, как один человек долго стоит у окошка с пачкой писем, а оператор добросовестно наклеивает ряд марок на один конверт, стоимость которых должна соответствовать весу отправления. И так по кругу — 2 млн писем ежемесячно проходят через наши отделения. Теперь это в прошлом. Потому что все такие письма можно оформить онлайн в Личном кабинете, и распечатать уникальную марку прямо у себя дома или в офисе и далее отслеживать все операции по своим отправлениям на сайте или в мобильном приложении», — подчеркнул Игорь Смелянский, генеральный директор АО «Укрпочта».
По материалам:
Finance.ua
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