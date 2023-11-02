«Укрпочта» планирует повысить тарифы на доставку писем — Finance.ua
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«Укрпочта» планирует повысить тарифы на доставку писем

Личные финансы
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«Укрпочта» планирует повысить тарифы на доставку писем
«Укрпочта» планирует повысить тарифы на доставку писем
«Укрпочта» планирует повысить тарифы на доставку писем по Украине на 25−30%. В последний раз эти тарифы росли два года назад.
Об этом свидетельствует проект, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Документ планирует одобрить Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).
Предлагается повысить действующие Предельные цены (тарифы) на услуги почтовой связи, а именно:
  • внутренние простые письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовые карточки на 3,0 гривен или на 25,0% до 15 гривен без НДС (18 гривен с НДС);
  • внутренние регистрируемые письма без объявленной ценности (рекомендованные) массой до 50 граммов и почтовые карты на 7,0 гривен или на 30,4% до 30 гривен без НДС (36 гривен с НДС).
Сравнительная таблица изменения действующих и новых Предельных цен (тарифов) на услуги почтовой связи по пересылке внутренних простых и регистрируемых писем без объявленной ценности (рекомендованных) массой до 50 граммов и почтовых карточек
«Укрпочта» планирует повысить тарифы на доставку писем
Действующий уровень тарифов на указанные услуги был установлен с 1 декабря 2021 года.
Напомним, недавно «Укрпочта» повысила тарифы на подписку печатных изданий — газет и журналов на 2024 год.
По материалам:
РБК-Україна
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