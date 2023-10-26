«Укрпочта» выпустила новую марку — Finance.ua
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«Укрпочта» выпустила новую марку

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«Укрпочта» выпустила новую марку
«Укрпочта» выпустила новую марку
«Укрпочта» ввела в обращение марку, посвященную военной награде — «Хрест бойових заслуг».
Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский в Telegram.
Сегодня выпускаем первую марку Укрпочта во время полномасштабной войны, посвященную военной награде — «Хрест бойових заслуг». Эта награда Президента Украины вручается самым храбрым и отважным. Ее получают люди, которые, в условиях чрезвычайной опасности совершают героические поступки или имеют значительные успехи в управлении войсками", — написал Смелянский.
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Приобрести марку можно в отделениях и онлайн.

Характеристики:

  • дизайн Владимира Тарана
  • дата выпуска — октябрь 2023;
  • тираж — 450 000 марок;
  • количество марок в листе — 6;
  • стоимость — 90 грн.
Изображение: Укрпочта
Изображение: Укрпочта

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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