«Укрпочта» выпустила новую марку — Finance.ua

«Укрпочта» выпустила новую марку Вчера 12:45

«Укрпочта» выпустила новую марку

«Укрпочта» ввела в обращение марку, посвященную военной награде — «Хрест бойових заслуг».

Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский в Telegram.

Сегодня выпускаем первую марку Укрпочта во время полномасштабной войны, посвященную военной награде — «Хрест бойових заслуг». Эта награда Президента Украины вручается самым храбрым и отважным. Ее получают люди, которые, в условиях чрезвычайной опасности совершают героические поступки или имеют значительные успехи в управлении войсками", — написал Смелянский.

Приобрести марку можно в отделениях и онлайн

Характеристики:

дизайн Владимира Тарана

дата выпуска — октябрь 2023;

тираж — 450 000 марок;

количество марок в листе — 6;



стоимость — 90 грн.

Изображение: Укрпочта

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