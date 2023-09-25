«Укрпочта» выпустит марки с Patriots, Leopard 2 и Bradleys (фото) — Finance.ua

«Укрпочта» выпустит марки с Patriots, Leopard 2 и Bradleys (фото) Сегодня 12:34 — Фондовый рынок

«Укрпочта» выпустит марки с Patriots, Leopard 2 и Bradleys (фото)

«Укрпочта» выпускает новую почтовую марку «Оружие Победы. Мир с Украиной».

Об этом сообщил Игорь Смелянский, генеральный директор «Укрпочты».

Новый почтовый блок благотворительный, поскольку «Укрпочта» собирает средства на закупку дронов для украинских военных.

Он содержит изображения известной военной техники, такой как Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR и M 2 Bradley. Впоследствии планируют выпустить ракетную серию ATACMS, Storm Shadow и Taurus.

Процесс создания новой марки был долгим и нуждался в сотрудничестве с различными учреждениями, в том числе с Офисом президента Украины, Управлением стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ, а также с посольством США, Великобритании, Германии и Франции.

Предзаказать новые марки и присоединиться к благотворительной инициативе можно с 25 сентября, а приобрести в почтовых отделениях — с 29 сентября.

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