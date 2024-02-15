Посылки будут доставляться быстрее. «Укрпочта» переходит на автоматизированную сортировку — Finance.ua

Посылки будут доставляться быстрее. «Укрпочта» переходит на автоматизированную сортировку Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Посылки будут доставляться быстрее. «Укрпочта» переходит на автоматизированную сортировку

«Укрпочта» переходит на автоматизированную сортировку. Компания открывает терминал «Киев Правый», который сможет обрабатывать 400 тыс. посылок в сутки.

Об этом рассказал гендиректор компании Игорь Смелянский.

«Изменения, которых все долго ждали, начались. Мы переходим на полностью автоматизированную сортировку, открывая терминал Киев Правый, способный обрабатывать 400 тыс. посылок в сутки! 5 посылок в секунду», — сообщает Смелянский.

Кроме того, по его словам, впервые за 40 лет компания откроет инновационный терминал «Киев Левый».

«А далее — Львов, Днепр, Харьков, Хмельницкий, Одесса. И еще 14−16 таких терминалов, чтобы вы могли получать посылки по Украине как можно быстрее. И это будет не когда-то — а в течение следующих 3−4 месяцев», — подчеркнул гендиректор компании.

Зачем это необходимо

Смелянский объяснил, что это позволит доставлять посылки на следующий день в любой город Украины.

Он добавил, что до войны компания планировала построить 7 автоматизированных терминалов за кредитные средства, однако сейчас уже запускают более 20 таких терминалов.

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Напомним, ранее сообщалось , что «Укрпочта» в 2024 году создаст собственную сеть грузовых отделений. В этом году запланировано открытие 41 точки приемки габаритных грузов в областных центрах.

Также «Укрпочта» сохраняет заинтересованность в передаче ей акций PINbank, решение о взыскании которых в госсобственность суд принял в марте этого года, структурный маяк обновленного меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) не станет препятствием для этого.

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