Посылки будут доставляться быстрее. «Укрпочта» переходит на автоматизированную сортировку — Finance.ua
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Посылки будут доставляться быстрее. «Укрпочта» переходит на автоматизированную сортировку

Фондовый рынок
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Посылки будут доставляться быстрее. «Укрпочта» переходит на автоматизированную сортировку
Посылки будут доставляться быстрее. «Укрпочта» переходит на автоматизированную сортировку
«Укрпочта» переходит на автоматизированную сортировку. Компания открывает терминал «Киев Правый», который сможет обрабатывать 400 тыс. посылок в сутки.
Об этом рассказал гендиректор компании Игорь Смелянский.
«Изменения, которых все долго ждали, начались. Мы переходим на полностью автоматизированную сортировку, открывая терминал Киев Правый, способный обрабатывать 400 тыс. посылок в сутки! 5 посылок в секунду», — сообщает Смелянский.
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Кроме того, по его словам, впервые за 40 лет компания откроет инновационный терминал «Киев Левый».
«А далее — Львов, Днепр, Харьков, Хмельницкий, Одесса. И еще 14−16 таких терминалов, чтобы вы могли получать посылки по Украине как можно быстрее. И это будет не когда-то — а в течение следующих 3−4 месяцев», — подчеркнул гендиректор компании.

Зачем это необходимо

Смелянский объяснил, что это позволит доставлять посылки на следующий день в любой город Украины.
Он добавил, что до войны компания планировала построить 7 автоматизированных терминалов за кредитные средства, однако сейчас уже запускают более 20 таких терминалов.
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Напомним, ранее сообщалось, что «Укрпочта» в 2024 году создаст собственную сеть грузовых отделений. В этом году запланировано открытие 41 точки приемки габаритных грузов в областных центрах.
Также «Укрпочта» сохраняет заинтересованность в передаче ей акций PINbank, решение о взыскании которых в госсобственность суд принял в марте этого года, структурный маяк обновленного меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) не станет препятствием для этого.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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