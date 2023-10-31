Укрпочта впервые за 2 года повысила тарифы на подписку на газеты и журналы — Finance.ua

Укрпочта впервые за 2 года повысила тарифы на подписку на газеты и журналы Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Национальный почтовый оператор «Укрпочта» обновил тарифы на подписку на печатные издания на 2024 год, они начнут действовать с 1 ноября.

Об этом сообщается на сайте компании.

«Услуга по приему подписки на периодические печатные медиа (на один адрес независимо от количества изданий) будет составлять 15,00 грн (без НДС)», — говорится в сообщении.

До сих пор стоимость операций, связанных с доставкой газет и журналов, рассчитывалась в зависимости от веса и объема издания (страниц) и количества выходов на минимальный срок подписки. Теперь достаточно выбрать сферу распространения медиа: общегосударственное или местное. Доставка одного экземпляра составит:

для общегосударственных медиа — 5,00 грн;

для местных медиа — 4,00 грн.

Подписка принимается по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

На общегосударственные печатные медиа — до 20 декабря, а на местные — до 26 декабря 2023 года.

Доставка газет и журналов в освобожденных населенных пунктах будет возобновляться, если это безопасно для клиентов и работников Укрпочты.

Оформить подписку можно тремя способами: онлайн , в почтовых отделениях и через почтальонов.

В Укрпочте объяснили, что тарифы на прием и доставку периодических печатных медиа были пересмотрены, чтобы обеспечить хотя бы минимальную рентабельность предоставления услуг и избежать дальнейших убытков, посодействовать улучшению сервиса доставки, иметь возможность больше инвестировать в развитие и облегчить будни издателей.

«Таким образом, почтальоны будут мотивированы продвигать оформление подписки, а украинцы, в частности на прифронтовых и деоккупированных территориях, всегда будут иметь доступ к журналам и газетам с украинскими нарративами, что крайне важно с точки зрения информационной безопасности во время полномасштабной войны», — резюмировали в компании.

Економічна Правда По материалам:

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