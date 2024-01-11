В «Укрпочте» показали результаты за 2023 год (инфографика) — Finance.ua

В «Укрпочте» показали результаты за 2023 год (инфографика) Сегодня 11:44 — Фондовый рынок

Как сообщил директор «Укрпочты» Игорь Смелянский, в 2023 году Укрпочта переломила негативный тренд 2022 года и вышла на рост доходов предприятия.

В 2023 году количество отправленных посылок выросло на 40%. Также стоит сказать о 15 миллионах посылок, которые Укрпочта и Укрзализныця — Ukrzaliznytsia перевезли вместе — это удобная и действенная коллаборация двух государственных компаний.

По его словам, большим достижением военного времени в целом является налаживание авиасообщения с США. Это важно для наших предпринимателей. Ведь даже во время полномасштабной войны более 1 млн украинских товаров успешно реализуются на американских маркетплейсах.

Важным для многих процессов стало акцептование кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития на сумму 63 миллиона евро и Европейским Инвестиционным Банком на сумму 30 миллионов евро. В частности, именно благодаря финансированию ЕБРР смогли в 2023 году построить надежную логистическую сеть, покрывающую 100% территории Украины.

Планы

Одним из основных направлений работы на 2024 год Игорь Смелянский определил цифровизацию. По словам генерального директора Укрпочты, 100% украинских городов и сел в следующем году планируется охватить цифровыми услугами. Идет завершение разработки соответствующего программного обеспечения.

Планируется, что в 2024 году 100% посылок пользователей будут сортироваться автоматически, с помощью роботизированных сортировочных линий, что существенно повлияет на качество и скорость доставки. Также в планах закончить процесс по переходу на «безбумажный» формат работы компании.

Справка Finance.ua:

Укрпочта обнародовала сумму ущерба за 2022 год. Национальный оператор почтовой связи АО «Укрпочта» обнародовал сумму ущерба, полученного во время военного 2022 года. Чистый доход Укрпочты уменьшился почти на 8%.

Согласно этой информации, Укрпочта закончила прошлый год с убытком в размере 1,258 млрд грн против 183,6 млн грн прибыли в 2021-м.

По итогам 2022 года объем чистого дохода Укрпочты сократился на 7,7% или на 0,858 млрд грн, до 10,323 млрд грн по сравнению с 2021-м.

В Укрпочте проинформировали, что из-за войны пострадали многие отделения. Около 30% из них не подлежат восстановлению, потеряна часть автопарка на востоке и юге. В целом компания понесла убытки более чем на 34 млн евро.

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