В «Укрпочте» показали результаты за 2023 год (инфографика) — Finance.ua
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В «Укрпочте» показали результаты за 2023 год (инфографика)

Фондовый рынок
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Как сообщил директор «Укрпочты» Игорь Смелянский, в 2023 году Укрпочта переломила негативный тренд 2022 года и вышла на рост доходов предприятия.
В «Укрпочте» показали результаты за 2023 год (инфографика)
В 2023 году количество отправленных посылок выросло на 40%. Также стоит сказать о 15 миллионах посылок, которые Укрпочта и Укрзализныця — Ukrzaliznytsia перевезли вместе — это удобная и действенная коллаборация двух государственных компаний.
В «Укрпочте» показали результаты за 2023 год (инфографика)
По его словам, большим достижением военного времени в целом является налаживание авиасообщения с США. Это важно для наших предпринимателей. Ведь даже во время полномасштабной войны более 1 млн украинских товаров успешно реализуются на американских маркетплейсах.
В «Укрпочте» показали результаты за 2023 год (инфографика)
Важным для многих процессов стало акцептование кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития на сумму 63 миллиона евро и Европейским Инвестиционным Банком на сумму 30 миллионов евро. В частности, именно благодаря финансированию ЕБРР смогли в 2023 году построить надежную логистическую сеть, покрывающую 100% территории Украины.
В «Укрпочте» показали результаты за 2023 год (инфографика)

Планы

Одним из основных направлений работы на 2024 год Игорь Смелянский определил цифровизацию. По словам генерального директора Укрпочты, 100% украинских городов и сел в следующем году планируется охватить цифровыми услугами. Идет завершение разработки соответствующего программного обеспечения.
Планируется, что в 2024 году 100% посылок пользователей будут сортироваться автоматически, с помощью роботизированных сортировочных линий, что существенно повлияет на качество и скорость доставки. Также в планах закончить процесс по переходу на «безбумажный» формат работы компании.

Справка Finance.ua:

  • Укрпочта обнародовала сумму ущерба за 2022 год. Национальный оператор почтовой связи АО «Укрпочта» обнародовал сумму ущерба, полученного во время военного 2022 года. Чистый доход Укрпочты уменьшился почти на 8%.
  • Согласно этой информации, Укрпочта закончила прошлый год с убытком в размере 1,258 млрд грн против 183,6 млн грн прибыли в 2021-м.
  • По итогам 2022 года объем чистого дохода Укрпочты сократился на 7,7% или на 0,858 млрд грн, до 10,323 млрд грн по сравнению с 2021-м.
  • В Укрпочте проинформировали, что из-за войны пострадали многие отделения. Около 30% из них не подлежат восстановлению, потеряна часть автопарка на востоке и юге. В целом компания понесла убытки более чем на 34 млн евро.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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