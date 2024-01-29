«Укрпочта» анонсировала выпуск новой марки (фото) — Finance.ua

«Укрпочта» анонсировала выпуск новой марки (фото) Сегодня 17:26 — Личные финансы

«Укрпочта» анонсировала выпуск новой марки (фото)

Как сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский, 2 февраля АО «Укрпочта» будет праздновать день рождения — 30 лет со дня основания. В честь этого события компания выпустит новую марку, посвященную подвигам почтовиков во время войны.

Об этом идет речь в его сообщении.

«Но оставить и Укрпочту без подарка нельзя, тем более что этот подарок почти создан своими руками. А потому 2 февраля мы выпустим новую марку в серии «Героические профессии войны» посвященную почтовикам — «Укрпочта всегда рядом с вами», — написал он.

Учитывая, что Укрпочта первая приходит на освобожденные территории после ВСУ, то в новом блоке будет 2 марки «Укрпочта доставляет» и «ВСУ побеждают», потому что первое без второго невозможно.

Что изображено

На марке реальный, известный на юге автомобиль Укрпочты, но марка не изображает какого-то конкретного человека. Потому что у нас их, героев Укрпочты, тысячи. В течение уже почти 2 лет, после командировок на Донетчину, Луганщину, Херсонщину, Харьковщину, Запорожье, Сумщину или другие тяжелые регионы, я часто знакомил вас с людьми, с которыми имею честь работать в одной команде. И эта марка о каждом из них. И о тех, кто под пулями доставляет пенсии и помощь в прифронтовых регионах, и о тех, кто утром, даже после бессонных ночей и тревоги, направляется в отделение, автомобиль или сортировочный центр. сказал Игорь Смилянский

Где купить

С сегодняшнего дня предзаказать эту марку и в то же время отдать дань уважения почтовикам в можно здесь

Справка Finance.ua:

В «Укрпочте» подвели итоги по лучшим маркам и почтовому блоку в 2023 году. «Лучшая почтовая марка Украины 2023 года» — «Вечная память!», выпущенная 29 августа, в День памяти погибших защитников Украины. Эскизом стала картина заслуженного художника Украины Олега Шупляка «Журба» (2016 г.).

«Укрпочта» ввела в обращение новую марку к годовщине начала полномасштабной войны. На почтовом выпуске представлено одно из семи граффити всемирно известного уличного художника и политического активиста Бенкси, созданных им анонимно в Украине в 2022 году. Граффити с дзюдоистом, отправленным в нокаут, художник нарисовал на стене разрушенного дома в пгт Бородянка Киевской области.

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