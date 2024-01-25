«Укрпочта» создает сеть грузовых отделений: какие услуги будут доступны — Finance.ua
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«Укрпочта» создает сеть грузовых отделений: какие услуги будут доступны

Фондовый рынок
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«Укрпочта» создает сеть грузовых отделений: какие услуги будут доступны
«Укрпочта» создает сеть грузовых отделений: какие услуги будут доступны
«Укрпочта» в 2024 году создаст собственную сеть грузовых отделений. В этом году запланировано открытие 41 точки приема габаритных грузов в областных центрах.
Об этом говорится в сообщении компании.
«Анализируя запросы клиентов и партнеров и спрос на услуги, компания решила ввести проект грузовых отделений, которые сосредотачивались бы на приеме и выдаче отправлений», — сказано в сообщении.
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В грузовых отделениях доступны:
  • отправка посылок (по Украине и миру) весом до 30 кг с максимальной стороной 200 см;
  • наложенный платеж за товары;
  • покупка упаковки.
Как сообщили в компании, 13 отделений в Харькове, Одессе, Хмельницком и Черновцах уже переформатированы в грузовые. В таких отделениях предусматривается фронт-линия для приема мелких отправлений и рампа с возможностью подъезда 5- и 10-тонных грузовиков.
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«Укрпочта запускает грузовые отделения, максимально адаптированные к приему и выдаче больших объемов отправлений. Для существенного ускорения логистических процессов предусмотрен контейнерный обмен. К тому же нововведение позволит разгрузить другие отделения и акцентироваться там на социальных услугах», — прокомментировал заместитель генерального директора Укрпочты по развитию сети Иосиф Борнак.
Ознакомиться с графиками работы отделений можно на сайте.
Напомним, в 2023 году Укрпочта переломила негативный тренд 2022 года и вышла на рост доходов предприятия.
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АО «Укрпочта» сохраняет заинтересованность в передаче ей акций PINbank, решение о взыскании которых в госсобственность суд принял в марте этого года, структурный маяк обновленного меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) не является препятствием для этого.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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