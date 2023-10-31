«Укрпочта» снизила цену доставки посылок в Канаду — Finance.ua

«Укрпочта» снизила цену доставки посылок в Канаду Сегодня 16:43 — Личные финансы

«Укрпочта» снизила цену доставки посылок в Канаду

Национальный почтовый оператор «Укрпочта» с 1 ноября снизила тарифы на доставку посылок из Канады в Украину на 20%, а из Украины в Канаду — на 10%.

Об этом сообщает пресс-служба « Укрпочты ».

Отправлять отправку можно из любого из 6 200 отделений Почты Канады (Canada Post) и на адрес получателя по всей Канаде.

Также благодаря новому соглашению между Украиной и Канадой будет возможность удержать действующую скидку 18% на доставку мелких пакетов Prime до 2 кг и на 2024 год. Такой вид отправлений является самым популярным среди украинцев.

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Цена стартует от 7,5 доллара за отправку.

Кроме этого, теперь посылки из Украины будут отправляться из европейских аэропортов в три крупнейших аэропорта Канады: Торонто, Монреаль и Ванкувер.

Таким образом, удалось сократить время доставки по самой Канаде от 1 до 4 дней. Теперь доставка из любого населенного пункта Украины в Канаду составляет от 8 до 16 дней для львиной части объемов.

Напомним, «Укрпочта» уже с 1 ноября впервые за два года повышает тарифы на подписку на периодические печатные медиа.

Тариф на подписку будет установлен на уровне 15 грн для одного адреса. Кроме того, подписчики будут платить за доставку.

В «Укрпочте» уточнили, что до 1 ноября стоимость доставки зависела от веса и объема издания, а также от количества выходов на минимальный срок подписки. Теперь цена устанавливается только в зависимости от сферы распространения медиа:

для общегосударственных она составит 5 грн;

для местных — 4 грн.

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