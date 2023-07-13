«Укрпочта» пыталась приобрести три украинских банка — Finance.ua

«Укрпочта» пыталась приобрести три украинских банка Сегодня 15:12

«Укрпочта» пыталась приобрести три украинских банка

Государственная «Укрпочта» пыталась приобрести или получить другим способом акции трех украинских банков, начиная с ноября 2021 года.

Об этом говорится в ответе Национального банка Экономической правде.

Альпари Банк. По данным НБУ, «Укрпочта» даже успела получить соответствующее разрешение на эту операцию от Министерства инфраструктуры, являющегося единственным собственником компании от имени государства. Это разрешение правительственное ведомство предоставило 9 ноября 2021 года. Первый банк, который пыталась приобрести госкомпания —По данным НБУ, «Укрпочта» даже успела получить соответствующее разрешение на эту операцию от Министерства инфраструктуры, являющегося единственным собственником компании от имени государства. Это разрешение правительственное ведомство предоставило 9 ноября 2021 года.

«В Национальном банке с 16.12.2021 по 29.05.2023 на рассмотрении находился пакет документов о согласовании приобретения существенного участия в АО „Альпари Банк“, а именно намерений государства в лице Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины приобрести опосредованное существенное участие в размере 100% уставного капитала АО „Альпари Банк“ через АО „Укрпочта“, которое заключило договор купли-продажи акций АО „Альпари Банк“ и будет производить их оплату», — отмечают в регуляторе.

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Из-за того, что «Укрпочта» и Мининфраструктуры так и «не устранили все недостатки в документах», на которые указывал НБУ, регулятор не согласовал это соглашение и вернул обратно «Укрпочте» пакет документов на покупку «Альпари» без принятия решений 29 мая этого года.

Вторым банком, который пыталась получить в свое распоряжение «Укрпочта», был банк «Сич», который НБУ вывел с рынка 9 августа 2022 года. В августе прошлого года «Укрпочта» подала в НБУ документы для включения ее в список лиц, которые могут участвовать в выводе неплатежеспособного банка с рынка.

«Вместе с тем, учитывая пересмотр текущих приоритетов, АО „Укрпочта“ приняло решение не завершать начатый процесс предварительной квалификации. В связи с этим в сентябре 2022 года Национальным банком было оставлено без рассмотрения вышеуказанное заявление и возвращен АО „УКРПОЧТА“ пакет документов», — объясняют в НБУ.

Третьим банком, который пытается получить «Укрпочта», стал Первый инвестиционный банк (PINBank), принадлежащий подсанкционному российскому олигарху Евгению Гинеру.

НБУ также выступает против проведения этой сделки. В частности, регулятор аргументирует свою позицию тем, что передача PINBank «Укрпочте» нарушит условия меморандума между Украиной и МВФ.

«Национальный банк поддерживает основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, которые, в частности, предполагают уменьшение доли и концентрации государства в банковской системе».

Создание еще одного государственного банка не только не отвечает этой стратегии и нашим обязательствам перед МВФ, но и, учитывая необходимость осуществления расходов на создание и развитие банка, создает дополнительную потенциальную нагрузку на бюджет", — добавляют в Нацбанке.

Стабильная работа финансовой системы — лучшее «успокоительное» для украинцев. За год войны банкам и финансовым компаниям удалось удержать финансовый фронт. Сейчас страна нуждается в восстановлении, а экономика и бизнес не могут полноценно функционировать без качественного кредитного топлива. Что же происходит на рынке кредитования? Какие тенденции там господствуют и к чему готовиться бизнесу и гражданам? Об этом вы узнаете на Ukrainian Credit Conference (UCC) — особом событии, которое объединит ключевых представителей финансового сообщества Украины.

Фінансовий клуб По материалам:

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