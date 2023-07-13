«Укрпочта» пыталась приобрести три украинских банка — Finance.ua

«Укрпочта» пыталась приобрести три украинских банка
Государственная «Укрпочта» пыталась приобрести или получить другим способом акции трех украинских банков, начиная с ноября 2021 года.
Об этом говорится в ответе Национального банка Экономической правде.
Первый банк, который пыталась приобрести госкомпания — Альпари Банк. По данным НБУ, «Укрпочта» даже успела получить соответствующее разрешение на эту операцию от Министерства инфраструктуры, являющегося единственным собственником компании от имени государства. Это разрешение правительственное ведомство предоставило 9 ноября 2021 года.
«В Национальном банке с
16.12.2021 по 29.05.2023 на рассмотрении находился пакет документов о согласовании приобретения существенного участия в АО „Альпари Банк“, а именно намерений государства в лице Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины приобрести опосредованное существенное участие в размере 100% уставного капитала АО „Альпари Банк“ через АО „Укрпочта“, которое заключило договор купли-продажи акций АО „Альпари Банк“ и будет производить их оплату», — отмечают в регуляторе.
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Из-за того, что «Укрпочта» и Мининфраструктуры так и «не устранили все недостатки в документах», на которые указывал НБУ, регулятор не согласовал это соглашение и вернул обратно «Укрпочте» пакет документов на покупку «Альпари» без принятия решений 29 мая этого года.
Вторым банком, который пыталась получить в свое распоряжение «Укрпочта», был банк «Сич», который НБУ вывел с рынка 9 августа 2022 года. В августе прошлого года «Укрпочта» подала в НБУ документы для включения ее в список лиц, которые могут участвовать в выводе неплатежеспособного банка с рынка.
«Вместе с тем, учитывая пересмотр текущих приоритетов, АО „Укрпочта“ приняло решение не завершать начатый процесс предварительной квалификации. В связи с этим в сентябре 2022 года Национальным банком было оставлено без рассмотрения вышеуказанное заявление и возвращен АО „УКРПОЧТА“ пакет документов», — объясняют в НБУ.
Третьим банком, который пытается получить «Укрпочта», стал Первый инвестиционный банк (PINBank), принадлежащий подсанкционному российскому олигарху Евгению Гинеру.
НБУ также выступает против проведения этой сделки. В частности, регулятор аргументирует свою позицию тем, что передача PINBank «Укрпочте» нарушит условия меморандума между Украиной и МВФ.
«Национальный банк поддерживает основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, которые, в частности, предполагают уменьшение доли и концентрации государства в банковской системе».
Создание еще одного государственного банка не только не отвечает этой стратегии и нашим обязательствам перед МВФ, но и, учитывая необходимость осуществления расходов на создание и развитие банка, создает дополнительную потенциальную нагрузку на бюджет", — добавляют в Нацбанке.
Стабильная работа финансовой системы — лучшее «успокоительное» для украинцев. За год войны банкам и финансовым компаниям удалось удержать финансовый фронт. Сейчас страна нуждается в восстановлении, а экономика и бизнес не могут полноценно функционировать без качественного кредитного топлива. Что же происходит на рынке кредитования? Какие тенденции там господствуют и к чему готовиться бизнесу и гражданам? Об этом вы узнаете на Ukrainian Credit Conference (UCC) — особом событии, которое объединит ключевых представителей финансового сообщества Украины.
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