Станет ли «Укрпочта» банком: в компании рассказали о планах реорганизации — Finance.ua

Станет ли «Укрпочта» банком: в компании рассказали о планах реорганизации Сегодня 11:01 — Фондовый рынок

Станет ли «Укрпочта» банком: в компании рассказали о планах реорганизации

В «Укрпочте» сообщили, что не хотят превращаться в банк, а хотят лишь получить банковскую лицензию для предоставления расширенного перечня услуг гражданам.

Об этом пресс-служба госпредприятия сообщила в ответ на запрос УНИАН.

«Укрпочта не хочет превращаться в банк. Речь идет о получении банковской лицензии, что позволило бы предоставлять более широкий спектр финансовых услуг, чем она может предоставлять сейчас. При этом „Укрпочта“ остается национальным оператором и продолжает предоставлять почтовые и логистические услуги», — говорится в сообщении.

В учреждении добавили, что почтовый банк — это полноценный субъект хозяйствования со своей стратегией, процессами, балансом. И работать он будет по всем законодательным нормам и правилам регулятора.

«По сути, отличие почтового банка от любого другого банка в Украине состоит только в том, что он сможет предоставлять услуги через широкую физическую инфраструктуру „Укрпочты“ многомиллионной аудитории клиентов по всей стране», — отметили в пресс-службе.

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Также отмечается, что для «Укрпочты» банк нужен, чтобы сократить расходы на обслуживание клиентов. Сейчас предприятие занимается тем, что сначала перевозит наличные в виде пенсий, выплат за земельные паи, социальную помощь, а затем те же наличные отвозит обратно в виде денежных переводов, торговой выручки и оплаты коммунальных услуг. Поэтому ее руководство надеется, что это также позволит рост логистического рынка, сэкономит затраты на текущее процессирование и обработку коммунальных платежей.

Что известно о предоставлении «Укрпочте» банковских услуг

В 2020 году Верховная Рада сделала важный шаг вперед, приняв в первом чтении законопроект, разрешающий «Укрпочте» предоставлять основные банковские услуги.

В конце 2021 года Антимонопольный комитет дал этой компании «зеленый свет» на подачу документов НБУ на приобретение небольшого «Альпари Банка». Однако на этом процесс остановился.

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Сейчас вопрос реформирования «Укрпочты» снова оказался на повестке дня после того, как в начале года Высший антикоррупционный суд взыскал почти 90 процентов активов банка с российским капиталом PINBank в пользу государства. Теперь во властных кабинетах решают, что с ним делать.

Как сообщает УНИАН, ссылаясь на источники в Офисе президента, на самом деле обсуждается три варианта:

первый — передача PINBank в Фонд госимущества с последующей приватизацией;

второй — передача банка под временный контроль Министерства финансов;

третий вариант — передача банка «Укрпочте».

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УНІАН По материалам:

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