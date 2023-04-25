Укрпочта обнародовала сумму убытков за 2022 год — Finance.ua
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Укрпочта обнародовала сумму убытков за 2022 год

Фондовый рынок
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Национальный оператор почтовой связи АО «Укрпочта» обнародовал сумму убытков, полученных в течение военного 2022 года. Чистый доход Укрпочты уменьшился почти на 8%.
Данные опубликовала пресс-служба компании.
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Финансовый ущерб

Согласно этой информации, Укрпочта закончила прошлый год с убытком в размере 1,258 млрд грн против 183,6 млн грн прибыли в 2021-м.
По итогам 2022 года объем чистого дохода Укрпочты сократился на 7,7% или на 0,858 млрд грн, до 10,323 млрд грн по сравнению с 2021-м.
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Ущерб, причиненный инфраструктуре

В Укрпочте проинформировали, что из-за войны пострадали много отделений. Около 30% из них не подлежат восстановлению, потеряна часть автопарка на востоке и юге. В целом компания понесла убытки более чем на 34 млн евро.
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Как отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, отсутствие помещения еще можно компенсировать работой передвижных отделений, тогда как потеря машин, перевозящих отправления по стране, критическая и требует быстрой замены.
Напомним, по данным Киевской школы экономики (KSE), общий размер ущерба, причиненного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения россии, составляет 143,8 млрд долларов. Больше всего пострадал жилищный фонд.
Также мы писали, что Всемирный банк презентовал обновленный отчет, в котором исследован причиненный ущерб, убытки и потребности восстановления Украины, вызванные полномасштабным вторжением россии. Согласно оценке, на восстановление Украины требуется 411 млрд долларов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
economics.novyny
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