Укрпочта обнародовала сумму убытков за 2022 год — Finance.ua

Укрпочта обнародовала сумму убытков за 2022 год Сегодня 11:38 — Фондовый рынок

Национальный оператор почтовой связи АО «Укрпочта» обнародовал сумму убытков, полученных в течение военного 2022 года. Чистый доход Укрпочты уменьшился почти на 8%.

Данные опубликовала пресс-служба компании

Финансовый ущерб

Согласно этой информации, Укрпочта закончила прошлый год с убытком в размере 1,258 млрд грн против 183,6 млн грн прибыли в 2021-м.

По итогам 2022 года объем чистого дохода Укрпочты сократился на 7,7% или на 0,858 млрд грн, до 10,323 млрд грн по сравнению с 2021-м.

Ущерб, причиненный инфраструктуре

В Укрпочте проинформировали, что из-за войны пострадали много отделений. Около 30% из них не подлежат восстановлению, потеряна часть автопарка на востоке и юге. В целом компания понесла убытки более чем на 34 млн евро.

Как отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, отсутствие помещения еще можно компенсировать работой передвижных отделений, тогда как потеря машин, перевозящих отправления по стране, критическая и требует быстрой замены.

Напомним, по данным Киевской школы экономики (KSE), общий размер ущерба, причиненного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения россии, составляет 143,8 млрд долларов. Больше всего пострадал жилищный фонд.

Также мы писали, что Всемирный банк презентовал обновленный отчет, в котором исследован причиненный ущерб, убытки и потребности восстановления Украины, вызванные полномасштабным вторжением россии. Согласно оценке, на восстановление Украины требуется 411 млрд долларов.

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