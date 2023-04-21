«Укрпочта» выпустила новые марки с писанками: где купить (фото) — Finance.ua

«Укрпочта» выпустила новые марки с писанками: где купить (фото)
Укрпочта выпустила новые марки. Об этом сообщили в компании.
«Дополняем коллекцию почтовых марок с писанками разных регионов Украины. Среди уже выпущенных в прошлом году почтовых марок есть образцы двух писанок — из Подолья (с. Яворовка Песчанского р-на Винницкой области) и Ополья (Львовская область). А сегодня ввели в обращение сразу две стандартные почтовые марки — «Ивано-Франковская обл., Тростянец» (Покутье) номиналом «Н» и «Гуцульщина» номиналом "Т".⠀
Дизайн марок и штемпеля Натальи Андрейченко. Художница конверта «Первый день» Наталья Кохаль.⠀
«Благодарим Национальный центр народной культуры „Музей Ивана Гончара“ за образцы писанок для изображения на марках. В сборнике музея хранится 2300 экспонатов. Невероятная магия писанок, которая передается в уникальных узорах и хранится веками, отражает духовность украинского народа. Каждая линия имеет свое сакральное содержание и глубокий смысл. Сейчас писанка занимает центральное место в пасхальных обрядах», — говорится в сообщении. ⠀
Приобрести можно в наших отделениях или онлайн в почтовом маркете: bit.ly/postmark-ukrposhta.
Напомним, Укрпочта вводит услугу наложенного платежа на карточные счета для малого и среднего бизнеса.
Справка Finance.ua:
- «Укрпочта» ввела новую марку к годовщине начала полномасштабной войны.
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