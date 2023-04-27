«Укрпочта» в I квартале зафиксировала двукратный рост отправки посылок из-за границы — Finance.ua
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«Укрпочта» в I квартале зафиксировала двукратный рост отправки посылок из-за границы

Фондовый рынок
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АО «Укрпочта» в январе-марте 2023 года зафиксировало двукратный рост количества посылок, пересылаемых в Украину из-за рубежа — более 26 млн из 13 млн в первом квартале 2022 года, сообщила директор департамента международных операций компании Юлия Павленко.
«Я вижу, что по итогам первых месяцев текущего года „Укрпочта“ по импорту выходит уже на 85% от объема довоенного периода, тогда как прошлый год мы закончили на уровне 40% (от количества пересылаемых в Украину посылок до полномасштабного вторжения России). ИФ-У) ). В какие-то месяцы был почти ноль, в какие-то — чуть больше. Сейчас видим, что за первый квартал это уже 85-90% от довоенного уровня», — сказала она в интервью агентству «Интерфакс-Украина» , добавив, что 40% соответствует показателю 13 млн поступивших из-за рубежа посылок.
Как отметила директор департамента международных операций «Укрпочты», если в первые месяцы после начала полномасштабного российского вторжения в страну ввоз состоял преимущественно из социальных посылок, то по итогам первого квартала текущего года речь идет о коммерческих посылках.
«Спрос вырос. Люди более активно покупают товары в магазинах за рубежом. Покупают на том же AliExpress и других платформах товары, которые не могут приобрести в Украине из-за отсутствия необходимых им позиций или из-за их высокой стоимости», — прокомментировала ситуацию Павленко.
Происходящее, по ее словам, свидетельствует о том, что у украинцев возникли желание и возможность делать покупки: украинский рынок оживает с точки зрения объемов, что фиксируют и международные партнеры.
Как сообщила Павленко, транспортировка посылкой за границу с прошлого года стабильно держится на уровне 80-90% от довоенного уровня. Причем если до войны распределение между социальными и коммерческими отправлениями было в соотношении 20% на 80%, то за время войны этот показатель сместился и фиксируется примерно на уровне 30% на 70%.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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