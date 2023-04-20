Укрпочте могут передать национализированный PINbank: что известно — Finance.ua
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Укрпочте могут передать национализированный PINbank: что известно

Фондовый рынок
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Укрпочте могут передать национализированный PINbank: что известно
Укрпочте могут передать национализированный PINbank: что известно
Украинский государственный оператор почты может получить в управление ранее национализированный PINbank. Это приблизит АО «Укрпочта» к выходу на банковский рынок.
О таких планах компании рассказал руководитель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью Mind.
Как отметил Новиков, правительство может принять передачу контрольного пакета акций PINbank в уставный капитал Укрпочты.
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«Акции российского PINbank (Первый Инвестиционный Банк), надеюсь, передадут в уставный капитал Укрпочты — на прошлой неделе этот вопрос рассматривала экспертная группа на своем первом заседании», — отметил глава НАПК.
Он добавил, что соответствующую экспертную группу создали 31 марта.
Руководитель Укрпочты Игорь Смилянский положительно прокомментировал идею передачи финучреждения.
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«Меньше наличных денег, меньше рисков и меньше коррупции. Спасибо председателю НАПК Александру Новикову за поддержку. Уверен, Укрпочта сможет приобщиться, не на словах, а действенно, к созданию современной антикоррупционной инфраструктуры. Ну и, конечно, если глава НАПК за, то те, кто против банка Укрпочты, против борьбы с коррупцией, я так считаю», — написал он в Telegram-канале.

Справка Finance.ua:

  • ранее Укрпочта обращалась в Антимонопольный комитет за выводами по поводу приобретения «Альпари банка». Укрпочта просила Антимонопольный комитет предоставить предварительные выводы о необходимости получения разрешения на концентрацию посредством приобретения акций «Альпари банк», что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества;
  • Антимонопольный комитет предоставлял Укрпочте разрешение на приобретение Альпари Банка, последний шаг — решение Нацбанка.

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По материалам:
Novyny.live
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