Укрпочта из-за войны с рф получила более €34 миллиона убытков — Finance.ua

Укрпочта из-за войны с рф получила более €34 миллиона убытков Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Укрпочта из-за войны с рф получила более €34 миллиона убытков

По состоянию на 10 апреля убытки АО «Укрпочта» из-за войны составили более 34 млн евро. Приблизительно 30% отделений не подлежат восстановлению, утрачена часть автопарка.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, передает пресс-служба почтового оператора

«По состоянию на данный момент Укрпочта в результате россии получила убытки более чем на 34 млн евро. Приблизительно 30% отделений не подлежат восстановлению, утрачена часть автопарка. Однако если отсутствие помещения мы можем компенсировать работой передвижных отделений, то потеря машин, перевозящих отправления по Украине, критическая и требует быстрой замены», — отметил он.

По словам Смелянского, за год войны Укрпочта потеряла значительную часть своего автопарка на востоке и юге, который обеспечивал доставку для миллионов людей даже в самых отдаленных селах.

Он напомнил, что накануне компания уже приобрела 44 грузовика ISUZU NQR 90 грузоподъемностью 4,53 т, которые помогут доставлять грузы по всей Украине.

Как сообщалось, Укрпочта начала обновление автопарка несколько лет назад. В частности, в марте 2021-го компания провела крупнейшую на рынке Украины закуплю 1860 автомобилей для передвижных отделений. По состоянию на 2023 год, автопарк Укрпочты насчитывает около 2860 машин, из них 1788 работают в режиме передвижных отделений почтовой связи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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