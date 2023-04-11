Укрпочта из-за войны с рф получила более €34 миллиона убытков — Finance.ua
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Укрпочта из-за войны с рф получила более €34 миллиона убытков

Фондовый рынок
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Укрпочта из-за войны с рф получила более €34 миллиона убытков
Укрпочта из-за войны с рф получила более €34 миллиона убытков
По состоянию на 10 апреля убытки АО «Укрпочта» из-за войны составили более 34 млн евро. Приблизительно 30% отделений не подлежат восстановлению, утрачена часть автопарка.
Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, передает пресс-служба почтового оператора.
«По состоянию на данный момент Укрпочта в результате россии получила убытки более чем на 34 млн евро. Приблизительно 30% отделений не подлежат восстановлению, утрачена часть автопарка. Однако если отсутствие помещения мы можем компенсировать работой передвижных отделений, то потеря машин, перевозящих отправления по Украине, критическая и требует быстрой замены», — отметил он.
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По словам Смелянского, за год войны Укрпочта потеряла значительную часть своего автопарка на востоке и юге, который обеспечивал доставку для миллионов людей даже в самых отдаленных селах.
Он напомнил, что накануне компания уже приобрела 44 грузовика ISUZU NQR 90 грузоподъемностью 4,53 т, которые помогут доставлять грузы по всей Украине.
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Как сообщалось, Укрпочта начала обновление автопарка несколько лет назад. В частности, в марте 2021-го компания провела крупнейшую на рынке Украины закуплю 1860 автомобилей для передвижных отделений. По состоянию на 2023 год, автопарк Укрпочты насчитывает около 2860 машин, из них 1788 работают в режиме передвижных отделений почтовой связи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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