«Укрпочта» сворачивает обмен: где еще можно получить LED-лампы — Finance.ua

«Укрпочта» сворачивает обмен: где еще можно получить LED-лампы Сегодня 16:12 — Личные финансы

«Укрпочта» сворачивает обмен: где еще можно получить LED-лампы

С 10 апреля еще 500 отделений Укрпочты перестанут быть доступны для онлайн-заказа лампочек.

Об этом сообщает Укрпочта.

Совершить обмен в этих пунктах можно будет до 17 апреля (как пользователям «Дія», так и тем украинцам, кто не зарегистрирован в приложении).

С 1 мая обменять старые лампы накаливания на светодиоды можно будет только в областных центрах страны, где сохраняется наибольший спрос и потребность.

Сколько ламп еще есть для обмена

На сегодняшний день во всех населенных пунктах страны к обмену доступно 7 млн ламп.

Еще 5 млн светодиодных ламп поступят в Украину в ближайшее время.

Украинцам, желающим сделать предварительный заказ ламп, необходимо сделать свою заявку в приложении «Дія». Также следует обратить внимание на наличие отделения Укрпочты в перечне доступных отделений в приложении. Если отделения есть в списке, жители городов, пгт и сел, в которых имеются автоматизированные отделения Укрпочты, смогут зарегистрироваться и, подав заявку, обменять лампы в течение следующей недели. В населенных пунктах, где работают передвижные отделения Укрпочты, лампы имеются в свободном доступе без предварительной регистрации. В обоих случаях для обмена необходимо иметь паспорт, РНОКНП и лампы.

Обменять можно до 5 ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп.

Почему программу закрывают

Оптимизация процесса обмена ламп накаливания обусловлена уменьшением спроса среди населения, так как пиковый период был пройден в феврале-марте.

Учитывая еженедельные показатели обмена, совместное решение всех партнеров программы приняло решение постепенно сокращать количество отделений Укрпочты, в которых можно обменять лампы накаливания.

Напомним, Укрпочта с 22 марта начала сокращать количество отделений, где можно будет обменять старые лампы накаливания на экономные энергосберегающие LED-лампы.

Справка Finance.ua:

программа по обмену ламп накаливания на LED-лампы стартовала 31 января;

с начала старта программы уже почти 3,5 млн жителей страны обменяли в отделениях Укрпочты 16,5 млн ламп;

рекордсменом по обмену старых ламп стала Киевщина, ведь в домах жителей столицы и окрестных городов уже сияет более 2 млн светодиодов.

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