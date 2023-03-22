«Укрпошта» згортає обмін на LED-лампи: куди звертатися тим, хто не встиг отримати — Finance.ua

«Укрпошта» згортає обмін на LED-лампи: куди звертатися тим, хто не встиг отримати Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

В Україні триває програма безкоштовного обміну ламп розжарювання на LED-лампи, впроваджена Урядом та ЄС. Вже близько трьох мільйонів громадян скористались можливостями безкоштовного обміну.

Про це повідомили в Мінекономіки.

Загалом програма охопила 23 тисячі населених пунктів, включаючи деокуповані території та прифронтові регіони України. З початку старту програми майже 3 млн жителів нашої країни обміняли у відділеннях Укрпошти близько 14 млн ламп.

Станом на 22 березня в усіх населених пунктах доступно ще 11 млн ламп, які можуть забезпечити 2,2 млн домогосподарств.

«Ми бачимо високі темпи обміну ламп, які були на початку реалізації програми, а зараз вони потроху прогнозовано скорочуються. Я закликаю громадян, які ще не скористались пропозицією Уряду, замінити застарілі лампочки на нові світлодіодні, які у 8 разів економлять енергію, прийти на Укрпошту і долучитись до обміну. Таким чином ви підтримаєте енергетичний фронт країни, адже обмін проводиться саме задля зниження навантаження на енергомережі. Програма буде діяти до кінця травня», — заявила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

В Мінекономіки нагадали, що заміна великої кількості старих ламп розжарювання на сучасні економні діодні лампи має суттєво зменшити навантаження на енергосистему, яка постраждала від російських ракетних обстрілів.

Найбільш активними в обміні ламп є мешканці Київщини — тут обміняли вже майже 2 млн штук, на Дніпропетровщині кількість обміняних ламп складає 1,4 млн, Львівщині — 1,1 млн, на Харківщині — 860 тис., Одещині 810 тис., Вінниччині 730 тис., на Черкащині — 510 тис.

Але треба мати на увазі, що Укрпошта з 22 березня буде скорочувати кількість відділень, де можна буде обміняти старі лампи розжарювання на економні енергозберігаючі LED-лампи. Це відбувається через скорочення попиту населення в деяких відділеннях — саме вони повернуться до звичайного формату роботи і будуть надавати тільки поштові та фінансові послуги. Центральні відділення та ті, де обмін ламп проходить активно, продовжать видавати світлодіоди.

В найвіддаленіших селах, які до проєкту обміну долучилися нещодавно, обмін триватиме до кінця квітня. А вже з 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде у 23 відділеннях в містах-мільйонниках та обласних центрах країни, де все ще зберігається високий попит і потреба.

Українцям, які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, варто звернути увагу на наявність відділення Укрпошти у переліку доступних відділень в застосунку Дія. Якщо відділення є у списку, мешканці міст, смт та сіл, у яких наявні автоматизовані відділення Укрпошти, зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи, коли вони надійдуть саме у це відділення. Для обміну потрібно мати паспорт, Ідентифікаційний код (РНОКПП) та лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.

Довідка Finance.ua:

програма обміну лампочок підтримана Європейським Союзом у відповідь на заклик Президента Зеленського та реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, АТ «Укрпошта» в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій;

програма, фінансована ЄС, є складовою підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту, як один з інструментів енергоефективності, який дозволить забезпечити баланс енергоспоживання в пікові години.

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