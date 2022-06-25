АМКУ дозволив Укрпошті купити банк, останній крок – рішення Нацбанку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

АМКУ дозволив Укрпошті купити банк, останній крок – рішення Нацбанку

Фондовий ринок
308
АМКУ дозволив Укрпошті купити банк, останній крок – рішення Нацбанку
АМКУ дозволив Укрпошті купити банк, останній крок – рішення Нацбанку
Антимонопольний комітет надав Укрпошті дозвіл на придбання «Альпарі Банку», останній крок — рішення Нацбанку.
Про це повідомив у Telegram гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
«В умовах, коли багато відділень банків зачинені, немає зв’язку і там працює виключно Укрпошта, дуже важлива поява сучасних банківських послуг. Укрпошта взялася за це завдання. А ще — за завдання заощадити кошти країні, якій важлива кожна гривня в бюджеті. До 10 мільярдів гривень за 3-4 роки», — написав він.
Читайте також
«Альпарі банк» володіє мінімальним з дозволеного статутним капіталом у 200 млн грн. За ІІІ квартали 2021 року банк мав 44,6 млн грн зобов’язань, 1,3 млн податкового боргу та 8,3 млн грн збитків. Альпарі — один із найбільш збиткових в Україні за ІІІ квартали.
Банк має лише одне відділення. Офіційний власник банку з лютого 2016 року — громадянин ОАЕ та України Бахтарі Хедаятоллах.

Довідка Finance.ua:

  • раніше акціонерне товариство «Укрпошта» оголосило тендер на аналітико-консультаційні роботи щодо подальшої купівлі комерційного банку;
  • «Укрпошта» досягла домовленості щодо купівлі банку «Альпарі банк» за 260 млн грн — на 60 млн грн більше за мінімальні вимоги до капіталу банку, встановлені НБУ;
  • Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури, власник Укрпошти, погодили угоду. Тепер згоду на купівлю повинен дати Національний банк, наразі Укрпошта готує пакет документів;
  • Розмови про купівлю Укрпоштою банку ведуться ще з 2017 року після того, як НБУ не підтримав можливість набуття компанією права надавати банківські послуг.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.