АМКУ дозволив Укрпошті купити банк, останній крок – рішення Нацбанку — Finance.ua

АМКУ дозволив Укрпошті купити банк, останній крок – рішення Нацбанку 25.06.2022, 10:11 — Фондовий ринок

АМКУ дозволив Укрпошті купити банк, останній крок – рішення Нацбанку

Антимонопольний комітет надав Укрпошті дозвіл на придбання « Альпарі Банк у», останній крок — рішення Нацбанку.

Про це повідомив у Telegram гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

«В умовах, коли багато відділень банків зачинені, немає зв’язку і там працює виключно Укрпошта, дуже важлива поява сучасних банківських послуг. Укрпошта взялася за це завдання. А ще — за завдання заощадити кошти країні, якій важлива кожна гривня в бюджеті. До 10 мільярдів гривень за 3-4 роки», — написав він.

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«Альпарі банк» володіє мінімальним з дозволеного статутним капіталом у 200 млн грн. За ІІІ квартали 2021 року банк мав 44,6 млн грн зобов’язань, 1,3 млн податкового боргу та 8,3 млн грн збитків. Альпарі — один із найбільш збиткових в Україні за ІІІ квартали.

Банк має лише одне відділення. Офіційний власник банку з лютого 2016 року — громадянин ОАЕ та України Бахтарі Хедаятоллах.

Довідка Finance.ua:

раніше акціонерне товариство «Укрпошта» оголосило тендер на аналітико-консультаційні роботи щодо подальшої купівлі комерційного банку;

«Укрпошта» досягла домовленості щодо купівлі банку «Альпарі банк» за 260 млн грн — на 60 млн грн більше за мінімальні вимоги до капіталу банку, встановлені НБУ;

Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури, власник Укрпошти, погодили угоду. Тепер згоду на купівлю повинен дати Національний банк, наразі Укрпошта готує пакет документів;

Розмови про купівлю Укрпоштою банку ведуться ще з 2017 року після того, як НБУ не підтримав можливість набуття компанією права надавати банківські послуг.

Економічна Правда За матеріалами:

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