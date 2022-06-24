На «Мегабанк» претендують два потенційні інвестори — Finance.ua

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На «Мегабанк» претендують два потенційні інвестори

Фондовий ринок
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На «Мегабанк» претендують два потенційні інвестори
На «Мегабанк» претендують два потенційні інвестори
Два потенційні інвестори зацікавлені придбати визнаний неплатоспроможним «Мегабанк».
Вони подали заявки на допуск до участі у відкритому конкурсі, оголошеному Фондом гарантування вкладів, повідомила пресслужба ФГВФО.
Імена інвесторів тримаються в таємниці.
Допуск до участі у конкурсі означає, що потенційний інвестор має право ознайомитися з інформацією щодо банку в інформаційній кімнаті та прийняти рішення щодо наступного кроку. Наступним кроком є подання до Фонду гарантування зацікавленими інвесторами конкурсних пропозицій для участі у відкритому конкурсі з метою виведення «Мегабанку» з ринку у спосіб інший, ніж ліквідація банку.
22 червня виконавча дирекція Фонду прийняла рішення про продовження строку тимчасової адміністрації в банку на один місяць — до 2 серпня — і продовжила до 7 липня строк подання конкурсних пропозицій зацікавленими інвесторами. Також продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів для подання заявок на допуск до участі у відкритому конкурсі до 30 червня (включно).

Що відбувається з Мегабанком

Метою оголошеного відкритого конкурсу є пошук найменш витратного для Фонду та найкращого для вкладників і кредиторів способу виведення банку з ринку, та інвестора, охочого і здатного цей спосіб реалізувати. Законом передбачено кілька варіантів — від продажу банку у цілому до передачі частини його активів та зобов’язань.
«Потрібно розуміти, що прийняття НБУ рішення про неплатоспроможність того чи іншого банку фактично означає, що до цього було реалізовано усі сценарії задля збереження його на ринку. Після прийняття постанови НБУ про неплатоспроможність відновлення діяльності банку можливе лише у єдиному разі — його продажу іншому власнику, який приведе діяльність банку у відповідність до вимог банківського законодавства, у тому числі докапіталізує», — пояснила заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.
Нагадаємо, 2 червня НБУ визнав «Мегабанк» неплатоспроможним, а вже на наступний день ФГВФО запровадило у банку тимчасову адміністрацію.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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