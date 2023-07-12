В НБУ категорически против создания банка на базе «Укрпочты», несмотря на позицию Офиса президента — Finance.ua

В НБУ категорически против создания банка на базе «Укрпочты», несмотря на позицию Офиса президента Сегодня 16:28 — Фондовый рынок

В НБУ категорически против создания банка на базе «Укрпочты», несмотря на позицию Офиса президента

Национальный банк не изменил свою позицию относительно идеи создания государственного почтобанка на базе «Укрпочты» — регулятор против этого, в отличие от Офиса президента.

Об этом заявила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью «Экономической правде»

«Каждый должен заниматься своим делом, в частности, „Укрпочта“», — подчеркнула Рожкова.

По ее словам, увеличение доли государства в банковской сфере «противоречит здравому смыслу».

«Помимо этого это абсолютно противоречит обязательствам и договоренностям с международными партнерами, для них это «красная линия», — заявила Рожкова.

Также, по ее словам, госбанк потребует вливаний от государства, потому что банковская деятельность достаточно дорогая: поддержание капитала, соответствие инфраструктуры более высоким требованиям, автоматизация.

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По поводу конфискованного у россиянина Евгения Гинера PINBank, который потенциально может приобрести «Укрпочта» для создания собственного банка, в НБУ не поступало никаких документов, отметила Рожкова.

«PINBank не является системно важным и может быть ликвидирован без негативных последствий для государства. Имущество банка можно продать, а средства зачислить в пользу государства. Это оптимальный путь», — отметила она.

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Напомним, ранее глава «Укрпочты» Игорь Смелянский пытался воплотить идею создания почтобанка с помощью покупки Альпари Банка . В ноябре 2021 года «Укрпочта» достигла договоренности о покупке банка за 260 млн грн. Но в итоге идея так и не осуществилась.

Весной 2023-го у «Укрпочты» появился вариант с PINBank, о чем, в частности, заявил глава Нацагентства по противодействию коррупции Александр Новиков.

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