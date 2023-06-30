«Укрпочта» объявила о повышении тарифов с 1 июля — Finance.ua

«Укрпочта» объявила о повышении тарифов с 1 июля Сегодня 18:30 — Личные финансы

«Укрпочта» объявила о повышении тарифов с 1 июля

С 1 июля национальный почтовый оператор «Укрпочта» повышает тарифы на отправку.

Соответствующее сообщение пресс-служба компании разослала в пятницу, 30 июня.

Начиная с 1 июля, «Укрпочта» частично пересмотрит стоимость отправлений по Украине и за ее пределами. Согласно новым тарифам, стоимость доставки отправлений «Укрпочта Экспресс» увеличится в среднем на 10 грн для пересылки в пределах одной области и на 8 грн для пересылки в пределах всей страны.

Кроме того, с 1 июля будут действовать новые тарифы на услуги «Укрпочта Стандарт», где среднее повышение составляет 7 грн на доставку по Украине, а в пределах отдельной области — 10 грн. Если ранее стоимость доставки отправления весом до 1 кг в пределах Украины составляла, например, 35 грн, то после пересмотра тарифов она увеличится до 42 грн. А доставка посылки весом от 5 до 10 кг теперь обойдется в 70 грн, по сравнению с предыдущими 60 грн — до пересмотра тарифов.

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Также введены изменения и для других услуг. На 5 грн увеличится стоимость услуги «Укрпочта Документы» и стоимость курьерского забора или доставки.

С 1 июля, также будут внесены изменения в стоимость на доставку «мелких рекомендованных пакетов» на все зоны и на доставку посылок в 7 стран Ближнего Востока, в частности Алжир, Афганистан, Катар, Кувейт, Оман, Саудовскую Аравию и Тунис. Эти изменения составят 10% от текущих тарифов. Это первый пересмотр цен на международную доставку, обусловленный внешними факторами.

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В то же время, для корпоративных клиентов Укрпочты продолжает действовать гибкая система скидок.

К примеру, с 1 апреля «Укрпочта» предоставляет услугу приоритетной доставки «мелкие пакеты Prime» в 70 ключевых стран мира. Использование этой новой услуги дает возможность клиенту получить более низкий тариф до 18%.

Также, в почтовой компании отмечают, что даже после пересмотра стоимости тарифы Укрпочты оставляют доступными и более низкими по сравнению с конкурентами на 20−30%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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