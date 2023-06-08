Укрпочта планирует предоставлять в отделениях банковские услуги — Finance.ua

Укрпочта планирует предоставлять в отделениях банковские услуги Сегодня 16:13 — Личные финансы

Укрпочта планирует предоставлять в отделениях банковские услуги

АО «Укрпочта» планирует предоставлять в своих отделениях банковские услуги и ожидает соответствующего разрешения украинских регуляторных органов.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в интервью Украинскому Радио

«Банки и банкоматы сегодня существуют в 4% населенных пунктов. На территориях, где нет света и связи, вы не рассчитаетесь картой. А Укрпочта там есть, поэтому этот вопрос очень насущный. Мы понимаем, что банки не придут в села, где 300 человек. Поэтому я очень надеюсь, что совсем скоро наши регуляторные органы согласятся на открытие нами банковских услуг», — отметил он.

Смелянский напомнил, что Укрпочта уже работает по новому закону «О почтовой связи», который убирает «советщину», в частности бандероли, сургучные печати, перевязки, а также позволяет осовременить почтовую связь и предоставить новые услуги, которые ранее не были прописаны в законодательстве.

«Закон позволяет использовать электронную марку, которую можно будет распечатать прямо на своем компьютере и не идти в отделение. Закон упраздняет излишнюю дерегуляцию, ведь до недавнего времени было 200 страниц правил, как и что нужно упаковывать. Поэтому мне очень приятно, что мы от этого всего смогли наконец избавиться», — добавил глава компании.

Как сообщалось, «Укрпочта» закончила 2022 год с чистым доходом от реализации товаров и услуг в сумме 10,3 млрд грн, что на 7,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Укрінформ По материалам:

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