Укрпочта планирует предоставлять в отделениях банковские услуги — Finance.ua
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Укрпочта планирует предоставлять в отделениях банковские услуги

Личные финансы
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Укрпочта планирует предоставлять в отделениях банковские услуги
Укрпочта планирует предоставлять в отделениях банковские услуги
АО «Укрпочта» планирует предоставлять в своих отделениях банковские услуги и ожидает соответствующего разрешения украинских регуляторных органов.
Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в интервью Украинскому Радио.
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«Банки и банкоматы сегодня существуют в 4% населенных пунктов. На территориях, где нет света и связи, вы не рассчитаетесь картой. А Укрпочта там есть, поэтому этот вопрос очень насущный. Мы понимаем, что банки не придут в села, где 300 человек. Поэтому я очень надеюсь, что совсем скоро наши регуляторные органы согласятся на открытие нами банковских услуг», — отметил он.
Смелянский напомнил, что Укрпочта уже работает по новому закону «О почтовой связи», который убирает «советщину», в частности бандероли, сургучные печати, перевязки, а также позволяет осовременить почтовую связь и предоставить новые услуги, которые ранее не были прописаны в законодательстве.
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«Закон позволяет использовать электронную марку, которую можно будет распечатать прямо на своем компьютере и не идти в отделение. Закон упраздняет излишнюю дерегуляцию, ведь до недавнего времени было 200 страниц правил, как и что нужно упаковывать. Поэтому мне очень приятно, что мы от этого всего смогли наконец избавиться», — добавил глава компании.
Как сообщалось, «Укрпочта» закончила 2022 год с чистым доходом от реализации товаров и услуг в сумме 10,3 млрд грн, что на 7,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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По материалам:
Укрінформ
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