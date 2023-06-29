Отделения Укрпочты с 1 июля будут работать по новому графику — Finance.ua

Отделения Укрпочты с 1 июля будут работать по новому графику
Национальный почтовый оператор «Укрпочта» с 1 июля запускает стандартный график работы отделений.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Стандартизация режимов работы отделений под потребности потребителей была начата еще в 2019 году, но с началом полномасштабного вторжения в 2022 компания была вынуждена подстраиваться под ситуацию, уменьшать и менять время работы отделений почтовой связи. Сейчас Укрпочта готова ко всем вызовам сегодняшнего дня и предлагает своим клиентам понятные и предсказуемые графики работы своих отделений», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, с 1 июля в большинстве отделений почтовой связи изменятся графики работы.
«Отныне они будут работать максимально возможное время и будут открыты в выходные дни», — заявили в компании.
Отделения почтовой связи, расположенные в торговых центрах и на территориях рынков, будут открыты для клиентов согласно графику работы конкретного торгового центра или рынка.
Также Укрпочта постепенно просматривает графики работ сельских стационарных отделений. Если раньше они работали 2−3 дня в неделю, теперь двери отделений будут открыты для клиентов в течение 5 дней.
«Таким образом, перед посещением почтового отделения мы советуем проверить обновленный график работы отделений на сайте, в приложении Укрпочты, в чат-боте или в контакт-центре по номеру 0 800 300 545», — говорят в Укрпочте.
Следует отметить, что это не последнее обновление графиков работы отделений, поскольку цель компании — максимально стандартизировать их, чтобы быть простыми, понятными и предсказуемыми для клиентов.
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