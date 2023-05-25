Тарифы и бандероли: Укрпочта анонсировала нововведение с 1 июня — Finance.ua

Тарифы и бандероли: Укрпочта анонсировала нововведение с 1 июня Сегодня 12:02 — Личные финансы

Тарифы и бандероли: Укрпочта анонсировала нововведение с 1 июня

«Укрпочта» отменяет бандероли как отдельный вид почтовых отправлений с 1 июля 2023 года.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Это стало возможно после того, как в четверг, 25 мая, вступил в силу новый закон о почтовой связи.

«Очень советуем нашим клиентам максимально использовать наши замечательные марки для оплаты „бандерелек“ до 1 июля, а после этого просто отправлять посылки, которые можно удобно оформить онлайн в личном кабинете или в мобильном приложении», — добавил Смелянский.

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Он добавил, что в ближайшее время правительство должно утвердить новые правила почтовых отправлений по закону.

«В прошлое уйдут печати, сургуч и многое другое», — пообещал гендиректор Укрпочты.

Изменения на сайте

Также с 1 июня Укрпочта расширяет функционал сайта. Заказать марки, конверты и другие услуги онлайн, оплатить их картой или по безналичному счету с 1 июня смогут все пользователи, включая ФЛП и компании. Получить заказ можно будет в ближайшем отделении «Укрпочты».

Тарифы

Также компания анонсировала уменьшение тарифов на отправку посылок в Соединенные Штаты Америки. Скидки будут доступны с 1 июня.

«Именно так, к коалиции в 67 стран, среди которых наши популярные Канада, Австралия, Великобритания, присоединяется и USPS. Поэтому отправители смогут экономить 8%, и все это с полным трекингом», — добавил гендиректор.

Напомним, Укрпочта летом 2023 года планирует увеличить тарифы за свои услуги для клиентов. При этом в компании обещают, что новые цены останутся доступными украинцам.

По словам Смелянского, тарифы следует пересмотреть в связи с подорожанием топлива и перевозок. Но в мае-июне клиенты смогут еще пользоваться услугами Укрпочты по старым ценам.

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