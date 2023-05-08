«Укрпочта» обновила одну из популярных услуг — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрпочта» обновила одну из популярных услуг

Личные финансы
49
«Укрпочта» обновила одну из популярных услуг
«Укрпочта» обновила одну из популярных услуг
Теперь в Укрпочте доступен обновленный сервис переадресации отправлений.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Услуга переадресации действует для отправки «Укрпочта Экспресс», «Укрпочта Стандарт» и «Укрпочта Документы», оформленных как онлайн через личный кабинет, так и непосредственно в отделениях.
Читайте также
Стоимость переадресации — 50 грн, оплачиваемых при получении отправки в отделении конечной доставки посылки. В будущем будет доработана опция оплаты стоимости переадресации онлайн на сайте Укрпочты, и тогда это может делать не только получатель, но и отправитель.
Место для вашей рекламы
Подать заявление на переадресацию можно на сайте Укрпочты в разделе Услуги / Переадресация отправки.
Для подачи заявления необходимо ввести трек-номер отправки, индекс отделения для переадресации и номер телефона получателя почтовой отправки.
Читайте также
«В 2023 году планируется введение ряда инициатив, направленных на сокращение сроков доставки, а также упрощение процессов обслуживания как корпоративных, так и розничных клиентов. В частности, Укрпочта объявила о запуске автоматизированных сортировочных линий, которые позволят обрабатывать в 8 раз больше отправлений», — добавили в компании.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.