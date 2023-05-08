«Укрпочта» обновила одну из популярных услуг — Finance.ua

«Укрпочта» обновила одну из популярных услуг Сегодня 15:44 — Личные финансы

«Укрпочта» обновила одну из популярных услуг

Теперь в Укрпочте доступен обновленный сервис переадресации отправлений.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Услуга переадресации действует для отправки «Укрпочта Экспресс», «Укрпочта Стандарт» и «Укрпочта Документы», оформленных как онлайн через личный кабинет, так и непосредственно в отделениях.

Стоимость переадресации — 50 грн, оплачиваемых при получении отправки в отделении конечной доставки посылки. В будущем будет доработана опция оплаты стоимости переадресации онлайн на сайте Укрпочты, и тогда это может делать не только получатель, но и отправитель.

Подать заявление на переадресацию можно на сайте Укрпочты в разделе Услуги / Переадресация отправки

Для подачи заявления необходимо ввести трек-номер отправки, индекс отделения для переадресации и номер телефона получателя почтовой отправки.

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«В 2023 году планируется введение ряда инициатив, направленных на сокращение сроков доставки, а также упрощение процессов обслуживания как корпоративных, так и розничных клиентов. В частности, Укрпочта объявила о запуске автоматизированных сортировочных линий, которые позволят обрабатывать в 8 раз больше отправлений», — добавили в компании.

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