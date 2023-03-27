Укрпочта запускает новую услугу для интернет-продавцов товаров за границу — Finance.ua
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Укрпочта запускает новую услугу для интернет-продавцов товаров за границу

Личные финансы
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Укрпочта запускает новую услугу для интернет-продавцов товаров за границу
Укрпочта запускает новую услугу для интернет-продавцов товаров за границу
С 1 апреля Укрпочта запускает новую услугу «Мелкий пакет Prime». Эта услуга разработана для формата продаж в интернете.
Об этом сообщается на сайте компании.

Стоимость услуги

Стоимость услуги будет меньше на 8% по сравнению с «Мелкий пакет рекомендованный», которая очень популярна среди украинских пользователей почтовых услуг (услугой пользуется почти 80% отправителей из Украины).
Укрпочта запускает новую услугу для интернет-продавцов товаров за границу
«Мелкий пакет Prime» предусматривает доставку заказа в почтовый ящик клиента без подписи; приоритетный порядок обработки в стране назначения и отслеживания заказа во всех странах сети Prime. Стоит отметить: новая услуга не предусматривает компенсацию в случае потери отправки в стране назначения", — говорят в Укрпочте.
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Для отправки товаров с гарантированной базовой компенсацией в стране назначения клиенты могут и далее использовать категорию «Мелкий пакет рекомендованный».

В каких странах будет действовать услуга

Услуга будет действовать в 67 странах, в частности, в Канаде, Великобритании, Германии, Австралии, Франции (планово с 1 мая) и т.д. странах. Первоочередно «Мелкий пакет Prime» ориентируется на постоянных клиентов Укрпочты, экспортирующих свои товары, продавая их в интернете.
Укрпочта запускает новую услугу для интернет-продавцов товаров за границу
Услугу можно будет оформить в онлайн-сервисах: системе АРІ, личном кабинете и мобильном приложении. На период тестового режима, с 1 апреля по 1 мая, оформление возможно только в личном кабинете.
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По материалам:
Finance.ua
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