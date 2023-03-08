«Укрпочта» запустила пилотный проект «почтальоны на электробайках» — Finance.ua

«Укрпочта» запустила пилотный проект «почтальоны на электробайках» Сегодня 11:45 — Личные финансы

«Укрпочта» запустила пилотный проект «почтальоны на электробайках», Фото: Ігор Смілянський

Государственная Укрпочта запустила пилотный проект, в рамках которого пересаживает почтальонов на электробайки.

Об этом 7 марта в своем Telegram-канале сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

В пилот привлекли разные форматы и модели (2- и 3-колесные), также применяют GPS-отслеживание. Почтальоны получат портативные компьютеры и POS терминалы, а также USB-зарядку.

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«На них удобно преодолевать горные массивы Закарпатья и Франковщины и быстрее двигаться по длинным улицам частных секторов Днепра или Харькова», — комментирует Смелянский.

Он отметил, что на электробайки прикрепили контейнеры — место для посылок, конфет, газет и т.д. Смелянский отметил, что транспортные средства были закуплены у отечественного производителя.

«Упреждая сообщения „лучше бы Вы...“, вот именно для этого проект и запускается: чтобы и эффективность работы повысить, и зарплаты работникам + это все не за счет тарифов или бюджета», — добавил он.

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