«Укрпочта» запустила пилотный проект «почтальоны на электробайках» — Finance.ua
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«Укрпочта» запустила пилотный проект «почтальоны на электробайках»

Личные финансы
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«Укрпочта» запустила пилотный проект «почтальоны на электробайках»
«Укрпочта» запустила пилотный проект «почтальоны на электробайках», Фото: Ігор Смілянський
Государственная Укрпочта запустила пилотный проект, в рамках которого пересаживает почтальонов на электробайки.
Об этом 7 марта в своем Telegram-канале сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.
В пилот привлекли разные форматы и модели (2- и 3-колесные), также применяют GPS-отслеживание. Почтальоны получат портативные компьютеры и POS терминалы, а также USB-зарядку.
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«На них удобно преодолевать горные массивы Закарпатья и Франковщины и быстрее двигаться по длинным улицам частных секторов Днепра или Харькова», — комментирует Смелянский.
Он отметил, что на электробайки прикрепили контейнеры — место для посылок, конфет, газет и т.д. Смелянский отметил, что транспортные средства были закуплены у отечественного производителя.
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«Упреждая сообщения „лучше бы Вы...“, вот именно для этого проект и запускается: чтобы и эффективность работы повысить, и зарплаты работникам + это все не за счет тарифов или бюджета», — добавил он.
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По материалам:
Finance.ua
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