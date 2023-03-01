Укрпочта вводит услугу наложенного платежа — Finance.ua

Укрпочта вводит услугу наложенного платежа Сегодня 10:13 — Личные финансы

Укрпочта вводит услугу наложенного платежа

Укрпочта вводит услугу наложенного платежа на карточные счета для малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Преимущество услуги наложенного платежа на карточные счета особенно оценят представители малого и среднего бизнеса — те предприниматели, которые реализуют свои товары в Instagram, или на маркетплейсах. Теперь деньги за товар будут зачисляться на карточный счет в конце каждого дня, а открывать специальный счет, или ждать своей очереди в отделении совсем не нужно», — говорят в компании.

Стоимость услуги для клиентов-предпринимателей составит 1% от стоимости товара плюс 10 грн.

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Для того чтобы воспользоваться услугой наложенного платежа на карточные счета, представителям малого и среднего бизнеса, которые ранее не пользовались услугами «Укрпочта Экспресс» или «Укрпочта Стандарт» при регистрации в личном кабинете на сайте АО «Укрпочта» нужно определить себя как физическое лицо, или как физическое лицо-предприниматель.

Для клиентов, уже пользующихся доставкой Укрпочты, новая услуга станет доступна в их личном кабинете. Регистрироваться заново им не нужно.

Зачисление наложенного платежа на карточные счета для всех клиентов доступны только на гривневые платежные карты . Переводы засчитываются на карточный счет один раз в рабочий день.

Как воспользоваться услугой:

предпринимателю нужно зарегистрироваться в личном кабинете Укрпочты как физическое лицо или ФЛП;

добавить одну или несколько гривневых платежных карт, выпущенных любым банком Украины, платежных систем Visa, Mastercard и Пространство, кроме таких типов платежных карт: Corporate, Business, Prepaid, Gift к профилю пользователя;

при создании отправки «Укрпочта Экспресс» или «Укрпочта Стандарт» в блоке «Дополнительные услуги» необходимо поставить галочку в чек-боксе «Зачисление наложенной платы на карту» и выбрать необходимую карту для зачисления наложенной платы.

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