«Укрпочта» вводит новую марку к годовщине начала полномасштабной войны — Finance.ua
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«Укрпочта» вводит новую марку к годовщине начала полномасштабной войны

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«Укрпочта» вводит новую марку к годовщине начала полномасштабной войны
«Укрпочта» вводит новую марку к годовщине начала полномасштабной войны, Фото: Укрпошта
«Укрпочта» анонсировала выпуск 24 февраля почтовой марки «ПТН ПНХ!», посвященной годовщине полномасштабной войны россии против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».
«24 февраля Укрпочта вводит в обращение почтовую марку „ПТН ПНХ!“, посвященную годовщине полномасштабной войны россии против Украины. Новая почтовая марка — благотворительная. Каждый, кто приобретет марку „ПТН ПНХ!“ становится участником благотворительного проекта», — говорится в сообщении.
На почтовом выпуске представлено одно из семи граффити всемирно известного уличного художника и политического активиста Бенкси, созданных им анонимно в Украине в 2022 году. Граффити с дзюдоистом, отправленным в нокаут, художник нарисовал на стене разрушенного дома в пгт Бородянка Киевской области.

О марке

Тираж почтовой марки — 1 500 000 экземпляров или 250 тысяч марковых листов.
Номинал марки — F (соответствует тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины).
Стоимость марочного листа — 180 грн, из которых 42 грн — благотворительный взнос.
К маркам также будут выпущены конверт «Первый день», художественный конверт, открытка, а также тематический свитшот.
Фото: Укрпочта
Фото: Укрпочта

Где можно купить

Купить почтовый выпуск «ПТН ПНХ!» можно в отделениях Укрпочты и на официальных магазинах Укрпочты на маркетплейсах начиная с 24 февраля.
Оформить предзаказ можно, начиная с 20 февраля, в официальном онлайн-магазине Укрпочты.
На предзаказ действуют ограничения до 10 почтовых марок по одному заказу.
Фото: Укрпочта
Фото: Укрпочта

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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