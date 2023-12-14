«Укрпочта» заинтересована в национализированном PINbank, и обновленный меморандум с МВФ не помеха — Смелянский Сегодня 08:30 — Фондовый рынок

«Укрпочта» заинтересована в национализированном PINbank, и обновленный меморандум с МВФ не помеха — Смелянский

АО «Укрпочта» сохраняет заинтересованность в передаче ей акций PINbank, решение о взыскании которых в госсобственность суд принял в марте этого года, структурный маяк обновленного меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) не является препятствием для этого.

Об этом заявил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский на итоговой встрече команды Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры с дипмиссиями и общественностью.

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«В меморандуме МВФ нет ничего о том, что этого нельзя делать (передавать акции PINbank в уставный капитал „Укрпочты“. — Ред.). Владелец тот же, только лучший пользователь, который может решить этот вопрос», — сказал Смелянский.

По его словам, экономический эффект от передачи банка «Укрпочте» составит в среднем 2,5 млрд грн в год, а 100% граждан в течение четырех месяцев получат доступ к банковским услугам.

Гендиректор также считает, что для передачи акций PINbank «Укрпочте» не требуется разрешение Национального банка.

«Есть такая уникальная вещь, когда не нужно разрешение Нацбанка. Я на адвоката учился и меня там учили: никогда не задавай вопрос, если не хочешь услышать не тот ответ», — ответил Смелянский на уточняющий вопрос о том, будет ли необходимо разрешение НБУ для проведения транзакции.

В обновленном меморандуме экономической и финансовой политики с МВФ, обнародованном на этой неделе, добавился постоянный структурный маяк: «Все банки, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, остаются под акционерным управлением Министерства финансов, а любые национализированные несистемные банки будут переданы Фонду гарантирования вкладов физлиц» для санации (resolution)".

Справка Finance.ua:

13 марта 2023 года апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отклонила апелляцию российского бизнесмена, акционера банка Евгения Гинера, на решение суда первой инстанции от 27 февраля этого же года вернуть в доход государства 88,890 583% акций PINbank. В то же время, информация о переходе этих акций в собственность государства пока отсутствует;

глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков в апреле этого года сообщил, что указанные акции PINbank могут передать в уставный фонд «Укрпочты», тогда как до войны, в конце 2021 года, о желании купить PINbank сообщил банк «Кредит Днепр» Александра Ярославского;

в то же время известно, что против передачи банка «Укрпочте» выступает Нацбанк, а Международный валютный фонд по-прежнему рекомендовал сокращать долю государства в банковском секторе, сильно возросшую за время войны.

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