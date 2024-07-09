Украина подписала соглашение с ЕС о 5,27 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility — Finance.ua
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Украина подписала соглашение с ЕС о 5,27 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility

Казна и Политика
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Украина подписала соглашение с ЕС о 5,27 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility
Украина подписала соглашение с ЕС о 5,27 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility
Украина подписала Финансовое соглашение с Европейским Союзом, регулирующее получение грантовой помощи в рамках Ukraine Facility в размере €5,27 млрд в течение следующих четырех лет.
Соответствующее решение о привлечении грантовой поддержки от ЕС было принято на заседании правительства на прошлой неделе, сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Правительство финализировало договоренность между Украиной и ЕС в рамках Ukraine Facility. Подписание Соглашения о привлечении грантовой поддержки на €5,27 в ближайшие четыре года будет способствовать стабилизации макроэкономической и финансовой ситуации в стране и обеспечит необходимые ресурсы для поддержки ключевых секторов экономики», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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По ее словам, это последнее соглашение, которое необходимо для того, чтобы полностью запустилась программа Ukraine Facility.
Всего бюджетная поддержка в рамках первой составляющей программы, включая кредитные и грантовые средства, составляет 38,27 млрд евро.
Программа обеспечит поступление траншей в соответствии с квартальным графиком выполнения индикаторов. Всего в 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки, из которых 3 млрд евро будет грантовой помощью.

Справка Finance.ua:

  • в феврале Европарламент утвердил регламент программы «Ukraine Facility». Согласно ему, программа поддержки Украины от ЕС в объеме €50 млрд будет действовать с 2024 по 2027 год;
  • в марте текущего года Украина получила 4,5 млрд евро и в конце апреля еще 1,5 млрд евро из предусмотренных 6 млрд евро. В этом году правительство Украины рассчитывает привлечь 16 миллиардов евро;
  • в июне в Государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования (Pre-financing) в размере 1,9 млрд евро от Европейского Союза. Денежные средства предусмотрены финансовым инструментом ЕС Ukraine Facility.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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