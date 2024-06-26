До €40 млрд инвестиций: в Минэкономики рассказали о втором компоненте программы Ukraine Facility — Finance.ua
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До €40 млрд инвестиций: в Минэкономики рассказали о втором компоненте программы Ukraine Facility

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До €40 млрд инвестиций: в Минэкономики рассказали о втором компоненте программы Ukraine Facility
До €40 млрд инвестиций: в Минэкономики рассказали о втором компоненте программы Ukraine Facility
В рамках механизма «Ukraine Facility» Кабинет Министров утвердил План Украины с задачами восстановления, реформами и индикаторами их выполнения. Это официальный документ, определяющий условия получения помощи. Этот план окончательно принят Советом ЕС.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Программа макрофинансовой помощи ЕС «Ukraine Facility» состоит из 3 компонентов:
  • 1-й компонент — гранты и ссуды на выполнение Плана восстановления Украины;
  • 2-й компонент — привлечение частных и государственных инвестиций под бюджетные гарантии;
  • 3-й компонент — техническая помощь для обеспечения проведения реформ, приближения украинского законодательства к законодательству ЕС.
В марте текущего года Украина получила 4,5 млрд евро и в конце апреля еще 1,5 млрд евро из предусмотренных 6 млрд евро. В целом в этом году правительство Украины рассчитывает привлечь 16 миллиардов евро.
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Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры принимает участие во внедрении второго компонента программы — Ukraine Investment Framework, предусматривающего предоставление гарантий и грантов на сумму 8 млрд евро. Ожидается, что в течение последующих лет реализация этого компонента позволит привлечь в Украину до 40 млрд евро государственных и частных инвестиций.
Бюджетные гарантии от Украины могут получить:
  • международные организации или их агентства;
  • Европейский инвестиционный банк или Европейский инвестиционный фонд;
  • органы публичного права, включая организации государств-членов ЕС;
  • органы частного права, имеющие миссию предоставления государственных услуг, включая организации государств-членов, при условии предоставления им надлежащих финансовых гарантий.
Привлеченные инвестиции будут направлены на развитие малых и средних предприятий, восстановление и развитие критической инфраструктуры, внедрение обновленной Государственной Стратегии регионального развития, которая предусматривает комплексное восстановление общин и усиление их возможности, реформирование жилищной политики, в частности, через разработку Закона Украины «Об основных принципах жилищной политики» и разработку Национальной жилищной стратегии.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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