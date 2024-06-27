Україна отримала від ЄС 1,9 млрд євро безумовного фінансування — Finance.ua

Україна отримала від ЄС 1,9 млрд євро безумовного фінансування Сьогодні 14:02

Україна отримала від ЄС 1,9 млрд євро безумовного фінансування

До Державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування (Pre — financing) обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти передбачені фінансовим інструментом ЄС Ukraine Facility.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

«Від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги. Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності, а також дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб. ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у пришвидшенні нашої перемоги та зміцненні економічної стійкості країни», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Нагадаємо, що нещодавно Україна та Європейський Союз підписали Угоду загальним обсягом 27 млрд євро на 2024 — 2027 роки у межах Інструменту Ukraine Facility.

Наступні транші в межах Інструменту Україна отримуватиме щоквартально, за умови виконання індикаторів, визначених у Плані України.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, ЄС є найбільшим донором з початку повномасштабної війни і надав прямої бюджетної допомоги вже на 36 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

у лютому Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Відповідно до нього, програма підтримки України від ЄС обсягом €50 млрд діятиме з 2024 до 2027 року;

у межах механізму «Ukraine Facility» Кабінет Міністрів затвердив План України — із завданнями відновлення, реформами та індикаторами їх виконання. Це офіційний документ, який визначає умови отримання допомоги. Цей план остаточно ухвалений Радою ЄС;



програма макрофінансової допомоги ЄС «Ukraine Facility» складається з 3 компонентів;



у березні поточного року Україна отримала 4,5 млрд євро і в кінці квітня ще 1,5 млрд євро з передбачених 6 млрд євро. Загалом цього року уряд України розраховує залучити 16 мільярдів євро.



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