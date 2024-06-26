До €40 млрд інвестицій: у Мінекономіки розповіли про другий компонент програми Ukraine Facility — Finance.ua

До €40 млрд інвестицій: у Мінекономіки розповіли про другий компонент програми Ukraine Facility Сьогодні 09:01

До €40 млрд інвестицій: у Мінекономіки розповіли про другий компонент програми Ukraine Facility

У межах механізму «Ukraine Facility» Кабінет Міністрів затвердив План України — із завданнями відновлення, реформами та індикаторами їх виконання. Це офіційний документ, який визначає умови отримання допомоги. Цей план остаточно ухвалений Радою ЄС.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Програма макрофінансової допомоги ЄС «Ukraine Facility» складається з 3 компонентів:

1-й компонент — гранти та позики на виконання Плану відновлення України;

2-й компонент — залучення приватних та державних інвестицій під бюджетні гарантії;



3-й компонент — технічна допомога для забезбечення проведення реформ, наближення українського законодавства до законодавства ЄС.



У березні поточного року Україна отримала 4,5 млрд євро і в кінці квітня ще 1,5 млрд євро з передбачених 6 млрд євро. Загалом цього року уряд України розраховує залучити 16 мільярдів євро.

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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури бере участь у впровадженні другого компоненту програми — «Ukraine Investment Framework», який передбачає надання гарантій та грантів на суму 8 млрд євро. Очікується, що протягом наступних років реалізація цього компоненту дозволить залучити в Україну до 40 млрд євро державних і приватних інвестицій.

Бюджетні гарантії від України можуть отримати:

міжнародні організації або їхні агентства;

Європейський інвестиційний банк або Європейський інвестиційний фонд;



органи публічного права, включаючи організації держав-членів ЄС;



органи приватного права, що мають місію надання державних послуг, включаючи організації держав-членів, за умови надання їм належних фінансових гарантій.



Залучені інвестиції будуть спрямовані на розвиток малих та середніх підприємств, відбудову та розвиток критичної інфраструктури, впровадження оновленої Державної Стратегії регіонального розвитку, яка передбачає комплексне відновлення громад та посилення їх спроможності, реформування житлової політики, зокрема, через розробку Закону України «Про основні засади житлової політики» та опрацювання Національної житлової стратегії.

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