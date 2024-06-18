ЄС створює орган для контролю фінансування в межах Ukraine Facility — Finance.ua

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ЄС створює орган для контролю фінансування в межах Ukraine Facility

Казна та Політика
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ЄС створює орган для контролю фінансування в межах Ukraine Facility
ЄС створює орган для контролю фінансування в межах Ukraine Facility
Європейська комісія розпорядилась створити Ревізійну раду Ukraine Facility — орган контролю за фінансуванням Європейського Союзу, що виділяється в межах цього механізму для запобігання шахрайству, корупції, конфліктам інтересів та порушенням.
Рішення Єврокомісії було опубліковано в понеділок, 17 червня.
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Ревізійна рада Ukraine Facility, як зазначається в рішенні, оцінює системи, які Україна має для запобігання, усунення, повідомлення та ефективного розгляду, розслідування й судового переслідування можливих випадків шахрайства, корупції, конфлікту інтересів і будь-яких інших порушень щодо будь-яких витрат.
Орган діятиме до 30 червня 2028 року та складатиметься з трьох членів, призначених Єврокомісією з-поміж громадян країн ЄС із підтвердженим досвідом роботи у сфері аудиту чи фінансового моніторингу терміном на два роки.
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Ревізійна рада буде діяти в Брюсселі, але має щонайменше шість разів на рік відвідувати Україну. Кожні три місяці вона готуватиме звіт із рекомендаціями для Україні щодо вдосконалення системи управління та контролю за фінансуванням у межах Ukraine Facility.
«Інформацію, яку рада отримала або про яку їй стало відомо, про будь-які виявлені випадки або серйозні побоювання щодо неефективного управління витратами, що фінансуються в рамках Ukraine Facility, має бути негайно передано Комісії», — ідеться в документі.
За матеріалами:
Європейська правда
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