Молодежь в армии сможет совмещать службу с учебой: все детали — Finance.ua
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Молодежь в армии сможет совмещать службу с учебой: все детали

Казна и Политика
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Молодежь в армии сможет совмещать службу с учебой: все детали
Молодежь в армии сможет совмещать службу с учебой: все детали
Как сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, Верховная Рада поддержала законопроект, инициированный Минобороны, который усиливает право на образование для молодых людей, вступивших в ряды Сил обороны по контракту или по призыву во время мобилизации.
Улучшение условий военной службы для граждан 18−24 лет:
  • предоставляется право учиться в высших учебных заведениях без отрыва от службы;
  • гарантируется сохранность места обучения и стипендии на период службы;
  • предоставляется право на отпуск по учебе в вузе.

Что это даст

Это позволит гражданам 18−24 лет не только приобщиться к защите Родины, но одновременно приобретать компетенции и навыки для дальнейшей реализации в будущем.
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Ранее Кабинет министров расширил программу «Контракт 18−24», запустив отдельное направление для операторов дронов, которые будут проходить службу в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Госпогранслужбе.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль: «По поручению президента Украины Владимира Зеленского расширяем „Контракт 18−24“. Правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы — контракта для операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе. По этому направлению — условия особые. Главное — это четкий срок службы: два года».

Справка Finance.ua:

  • Президент Зеленский подписал евроинтеграционный законопроект № 7508, внедряющий ряд инструментов для упрощения работы механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), и внедряет возможность создавать совместные оборонные проекты между государственными и частными оборонными компаниями.
  • Рада увеличила оборонные расходы госбюджета в 2025 году на 400,5 млрд грн (или 10,2%) — до 4 трлн 329,51 млрд грн для нужд обороны.
По материалам:
Finance.ua
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