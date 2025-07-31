Вступил в силу новый закон о факторинге — Finance.ua

Вступил в силу новый закон о факторинге
Как сообщает Национальный банк Украины, вступил в силу новый закон о факторинге.
Он разработан Национальным банком Украины с привлечением экспертизы международных партнеров, в частности, Европейского банка реконструкции и развития, а также экспертов, принявших участие в разработанном модельном законе ЮНИДРУА о факторинге.
Что это даст
Реализация положения нового закона позволит регулировать предоставление факторинговых услуг в соответствии с лучшими международными практиками. Он, в частности, предусматривает:
- четкое разграничение классического факторинга и коллекторской деятельности;
- введение публичного электронного реестра сделок, позволяющих избежать риска мошенничества при осуществлении факторинговой деятельности и содействовать прозрачности рынка;
- четкое определение прав и обязанностей страниц договора факторинга, предмета и содержания договора, приоритета уступки правовых требований
и т. п.с усилением защиты прав страниц соглашения и т. д.
Новый закон о факторинге будет способствовать расширению доступа к финансовым ресурсам, прежде всего для малого и среднего бизнеса, и оживлению рынка торгового факторинга в Украине.
Справка Finance.ua:
- По итогам І квартала среди услуг финансовых компаний выросли лишь объемы факторинга — на 9,6% к предыдущему кварталу и на 29% в годовом исчислении. После трети заключили соглашения по классическому факторингу — финансирование дебиторской задолженности.
- По нашим оценкам, пространство для роста в этом сегменте велико: коэффициенты проникновения факторинга в экономику в Украине составляют менее 1% ВВП, в то время как в соседних странах этот показатель составляет от 2,5% до 15% ВВП.
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