Вступил в силу новый закон о факторинге — Finance.ua

Вступил в силу новый закон о факторинге Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Вступил в силу новый закон о факторинге

Как сообщает Национальный банк Украины, вступил в силу новый закон о факторинге.

Он разработан Национальным банком Украины с привлечением экспертизы международных партнеров, в частности, Европейского банка реконструкции и развития, а также экспертов, принявших участие в разработанном модельном законе ЮНИДРУА о факторинге.

Что это даст

Реализация положения нового закона позволит регулировать предоставление факторинговых услуг в соответствии с лучшими международными практиками. Он, в частности, предусматривает:

четкое разграничение классического факторинга и коллекторской деятельности;

введение публичного электронного реестра сделок, позволяющих избежать риска мошенничества при осуществлении факторинговой деятельности и содействовать прозрачности рынка;

четкое определение прав и обязанностей страниц договора факторинга, предмета и содержания договора, приоритета уступки правовых требований и т. п. с усилением защиты прав страниц соглашения и т. д.

Новый закон о факторинге будет способствовать расширению доступа к финансовым ресурсам, прежде всего для малого и среднего бизнеса, и оживлению рынка торгового факторинга в Украине.

Справка Finance.ua:

По итогам І квартала среди услуг финансовых компаний выросли лишь объемы факторинга — на 9,6% к предыдущему кварталу и на 29% в годовом исчислении. После трети заключили соглашения по классическому факторингу — финансирование дебиторской задолженности.

По нашим оценкам, пространство для роста в этом сегменте велико: коэффициенты проникновения факторинга в экономику в Украине составляют менее 1% ВВП, в то время как в соседних странах этот показатель составляет от 2,5% до 15% ВВП.

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