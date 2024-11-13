Украина получит $50 млрд от G7: глава бюджетного комитета Верховной Рады объяснила, на какие цели поступит помощь — Finance.ua

Украина получит $50 млрд от G7: глава бюджетного комитета Верховной Рады объяснила, на какие цели поступит помощь Вчера 11:33 — Казна и Политика

Украина получит $50 млрд от G7: глава бюджетного комитета Верховной Рады объяснила, на какие цели поступит помощь

Украинские власти уже имеют предварительное понимание, как страны «Большой семерки» будут предоставлять пакет помощи на $50 млрд за счет замороженных российских активов. Большая часть — по $20 млрд с каждого — поступит от США и Евросоюза.

Об этом рассказала в интервью Forbes глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Денежные средства из $20 млрд от ЕС будут поступать ежемесячно и предварительно уже с этого года, ориентировочно — по $1,4 млрд.

«Украина подпишет с ЕС меморандум, где будут условия для выплаты этих средств, — говорит Пидласа. — Какими они будут, не знаем, в том числе и то, сможем ли направить их на оборону. Мое предположение — не сможем».

От США Украина ожидает $20 млрд, которые распределятся на две равные части. Одна из них пойдет на военную помощь, но пока неясно, будут ли это средства в бюджет или деньги, за которые США будут закупать для Украины оружие, рассказала депутат.

Остальные $10 млрд поступят в фонд Всемирного банка до конца этого года. «Это гарантия, что они не сгорят», — объяснила Пидласа.

В этот же фонд Всемирного банка поступят $3 млрд от Японии и $3,6 млрд от Канады. Их Украина сможет без ограничений тратить на невоенные нужды. На военные — запрещено.

И еще $3 млрд Украина ожидает от Великобритании. С ними ситуация обратная — их можно будет тратить только на военные нужды.

«Первый вариант — средства в бюджет, на которые мы финансируем оборонку, — говорит Пидласа. — Второй — совместное украинско-британское производство [вооружение] или другой механизм».

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Взнос ЕС может увеличиться до $39 млрд, если другие доноры не выполнят свои обязательства.

Напомним, 14 июня на саммите G7 в Италии лидеры стран G7 договорились о направлении Украине около $50 млрд. Предполагается, что средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в ЕС и других юрисдикциях.

26 сентября стало известно, что США планируют внести $20 млрд в пакет помощи Украине в размере $50 млрд за счет российских суверенных активов, если ЕС скорректирует свой режим санкций против россии. Даже если ЕС не внесет изменения в свои санкции, США все равно внесут свой вклад, но на меньшую сумму.

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