В Еврокомиссии объяснили путь к кредиту для Украины на $50 миллиардов — Finance.ua

В Еврокомиссии объяснили путь к кредиту для Украины на $50 миллиардов Сегодня 15:33 — Казна и Политика

В Еврокомиссии объяснили путь к кредиту для Украины на $50 миллиардов

Италия как глава G7 сейчас стремится к тому, чтобы ЕС и страны G7 приняли политическое обязательство по участию в инициативе о предоставлении Украине до конца этого года $50 млрд за счет доходов на замороженные российские активы примерно в конце октября, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Это позволит всем кредиторам G7 иметь достаточно времени для начала предоставления кредитов до конца этого года… Принятие предложения до конца октября позволит получить время, необходимое для завершения остальных процессов, которые требует Комиссия для выделения кредита ЕС до конца года», — сказал он в комитете Европейского парламента по международной торговле.

По его словам, при таком сценарии оставшихся до конца года двух месяцев хватит для завершения переговоров G7, переговоров и подписания Меморандума о взаимопонимании и Соглашения по финансированию макрофинансовой помощи (MFA) с Украиной, возможной ратификации их украинским парламентом, проверки выполнения политических условий, которые лежат в основе MFA, и дальнейшего принятия решения Еврокомиссии о предоставлении займа.

«Пока мы находимся в критическом моменте, когда необходимо продемонстрировать нашу коллективную приверженность и приверженность G7 поддержанию текущих и будущих потребностей Украины перед лицом длительной российской агрессии. Это требует скоординированных международных усилий, и важно, чтобы ЕС сыграл в этом свою роль в полной мере», — подчеркнул вице-президент.

Домбровскис отметил, что со стороны ЕС необходимо скорейшее принятие четырех законодательных предложений из пакета, одобренного Еврокомиссией и верховным представителем ЕС 20 сентября. Во-первых, предложения о создании Механизма сотрудничества по займам для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM) и предоставлению Украине макрофинансовой помощи в виде кредита, подлежащего одобрению Европарламентом и Советом ЕС.

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Второе и третье предложения заключаются в направлении 95% сверхприбыли на замороженные российские активы в бюджет ЕС и далее в ULCM, а 5% - в Европейский фонд мира, для чего достаточно квалифицированного большинства в Совете ЕС.

Наконец, четвертое предложение заключается во внесении изменений в режим санкций в отношении иммобилизованных активов рф, чтобы увеличить период продления этих санкций с нынешних шести месяцев до трех лет, и это решение должно быть принято Советом ЕС единогласно.

Домбровскис уточнил, что предлагаемый кредит MFA на EUR35 млрд с механизмом автоматической корректировки в зависимости от сумм, которые предоставят другие партнеры по G7, будет в целом аналогичен предыдущим кредитам макрофинансовой помощи. В частности, выделение средств по нему и система контроля будут привязаны к выполнению прописанных в Плане Украины условий в рамках Ukraine Facility. Отличием будет то, что этот кредит не должен быть возвращен Украиной, а будет обслуживаться и погашаться за счет сверхприбылей на замороженные российские активы.

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Вице-президент добавил, что сейчас каждый партнер G7 работает над тем, чтобы реализовать свои собственные обязательства. «Канада, Великобритания и Япония уже взяли на себя четкие обязательства», — отметил он.

По словам Домбровскиса, США заявили, что выделяемая ими сумма зависит от увеличения Евросоюзом срока санкций.

«При отсутствии такого изменения США все же могут присоединиться к инициативе, но с гораздо меньшей суммой. Мы считаем, что предложение об изменении режима санкций было бы достаточным для того, чтобы США присоединились к инициативе, но для этого необходимо единодушие в Раде. Хотя Комиссия надеется, что она будет достигнута, на этом этапе в этом нет уверенности. Поэтому над этим вопросом еще предстоит поработать», — констатировал он.

Вице-президент уточнил, что любая сумма, которую кредиторы G7 обязуются предоставить более EUR10 млрд, на столько же уменьшит EUR35 млрд макрофинпомощи ЕС.

«В ближайшие недели обсуждение этого вопроса продолжится и на уровне G7», — отметил Домбровскис.

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