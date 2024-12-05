Зеленский подписал закон об условиях получения 50 млрд долларов от российских активов — Finance.ua

Зеленский подписал закон об условиях получения 50 млрд долларов от российских активов Сегодня 15:25 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон об условиях получения 50 млрд долларов от российских активов

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 12 232 об условиях получения Украиной от стран «Большой семерки» кредита в 50 млрд долларов. Украина вернет эти средства только в случае получения репараций от россии.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Закон вводит новое понятие — «условные долговые обязательства». Введение инструмента условных обязательств касается ограниченных прав кредиторов требовать возврата таких обязательств государством.

Документом установлено, что деньги кредита в 50 млрд долларов не будут учитываться как государственный долг Украины. Украина не будет возвращать этот кредит до тех пор, пока не получит репарации от россии.

В октябре текущего года Европейским Союзом вместе со странами G7 принято решение о коллективном предоставлении кредитов на сумму до 45 млрд евро (приблизительно 50 млрд долларов) для поддержки неотложных бюджетных, военных и восстановительных потребностей Украины.

Такие кредиты будут обслуживаться и погашаться за счет будущих поступлений от замороженных активов российского Центрального банка.

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