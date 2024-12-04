Украина подписала соглашение с ЕС о кредите на €35 млрд в рамках программы G7 на $50 млрд — Finance.ua

Украина подписала соглашение с ЕС о кредите на €35 млрд в рамках программы G7 на $50 млрд Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Украина подписала соглашение с ЕС о кредите на €35 млрд в рамках программы G7 на $50 млрд

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о привлечении к 35 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Данные средства стали частью инициативы G7 по механизму дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).

Окончательный объем MFA будет определен после утверждения суммы кредита всех сторон инициативы. Учитывая предложенное финансирование Соединенными Штатами в 20 млрд долларов США, макрофинансовая помощь от ЕС может составлять 18 млрд евро.

Погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов рф в ЕС. Таким образом, ожидается, что все средства MFA для Украины будут на безвозвратной основе. Внутренние финансовые ресурсы не будут направлены на погашение.

Денежные средства будут предоставляться в соответствии с новым Механизмом кредитного сотрудничества для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM), который обеспечит безвозвратную форму макрофинансовой помощи.

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Программой предусмотрено 14 мер, чтобы привлечь макрофинансовую помощь. Направления:

макрофинансовая стабильность;

государственные предприятия;

государственное управление;

энергетика;

верховенство права и борьба с коррупцией;

оборонная промышленность.

«Следующий важный шаг в привлечении средств за счет замороженных активов страны-агрессора. В последние месяцы мы активно работали с Европейским Союзом и другими сторонами в рамках инициативы, чтобы добиться конкретных результатов в обеспечении финансовых потребностей Украины в 2025 году и дальше. Благодарю за конструктивное сотрудничество и готовность в скорые сроки реализовывать справедливые решения», — отметил министр финансов.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада в целом одобрила законопроект № 12 232 об изменениях в Бюджетный кодекс Украины относительно сделок с условными обязательствами. Этим документом вводится понятие «условные долговые обязательства». Эта инициатива касается безвозвратной финансовой помощи на сумму $50 миллиардов от стран Большой семерки и ЕС.

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