Украина подписала соглашение с ЕС о кредите на €35 млрд в рамках программы G7 на $50 млрд — Finance.ua
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Украина подписала соглашение с ЕС о кредите на €35 млрд в рамках программы G7 на $50 млрд

Казна и Политика
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Украина подписала соглашение с ЕС о кредите на €35 млрд в рамках программы G7 на $50 млрд
Украина подписала соглашение с ЕС о кредите на €35 млрд в рамках программы G7 на $50 млрд
Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о привлечении к 35 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Данные средства стали частью инициативы G7 по механизму дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).
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Окончательный объем MFA будет определен после утверждения суммы кредита всех сторон инициативы. Учитывая предложенное финансирование Соединенными Штатами в 20 млрд долларов США, макрофинансовая помощь от ЕС может составлять 18 млрд евро.
Погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов рф в ЕС. Таким образом, ожидается, что все средства MFA для Украины будут на безвозвратной основе. Внутренние финансовые ресурсы не будут направлены на погашение.
Денежные средства будут предоставляться в соответствии с новым Механизмом кредитного сотрудничества для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM), который обеспечит безвозвратную форму макрофинансовой помощи.
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Программой предусмотрено 14 мер, чтобы привлечь макрофинансовую помощь. Направления:
  • макрофинансовая стабильность;
  • государственные предприятия;
  • государственное управление;
  • энергетика;
  • верховенство права и борьба с коррупцией;
  • оборонная промышленность.
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«Следующий важный шаг в привлечении средств за счет замороженных активов страны-агрессора. В последние месяцы мы активно работали с Европейским Союзом и другими сторонами в рамках инициативы, чтобы добиться конкретных результатов в обеспечении финансовых потребностей Украины в 2025 году и дальше. Благодарю за конструктивное сотрудничество и готовность в скорые сроки реализовывать справедливые решения», — отметил министр финансов.
Напомним, 3 декабря Верховная Рада в целом одобрила законопроект № 12 232 об изменениях в Бюджетный кодекс Украины относительно сделок с условными обязательствами. Этим документом вводится понятие «условные долговые обязательства». Эта инициатива касается безвозвратной финансовой помощи на сумму $50 миллиардов от стран Большой семерки и ЕС.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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