«Умовні боргові зобов’язання». Рада схвалила законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу — Finance.ua

«Умовні боргові зобов’язання». Рада схвалила законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

«Умовні боргові зобов’язання». Рада схвалила законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу

Верховна Рада в цілому схвалила законопроєкт № 12 232 про зміни до Бюджетного кодексу України щодо правочинів з умовними зобов’язаннями. Цим документом вводиться поняття «умовні боргові зобов’язання».

Про це повідомляє депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа пояснила , що ця ініціатива стосується безповоротної фінансової допомоги на суму $50 мільярдів від країн Великої сімки та ЄС.

Ці кошти не враховуватимуться як державний борг України. Згідно із запропонованим механізмом, Україна повертатиме ці кошти тільки в тому разі, якщо отримає репарації від росії.

«Міністр фінансів Сергій Марченко без ухвалення змін до Бюджетного кодексу не зможе мати права підписувати угоди про отримання цієї допомоги», — зазначила Підласа, додавши, що це може призвести до серйозних проблем із виконанням державного бюджету у 2025 році.

Ухвалення законопроєкту дає змогу Міністерству фінансів уже найближчим часом підписати перші угоди на отримання частини з пакета $50 мільярдів.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що його прийняття на законодавчому рівні дасть право залучати кредитні кошти до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків бюджету.

Нагадаємо, у червні лідери країн «Великої сімки» домовилися про надання Києву кредиту на суму 50 мільярдів доларів, який частково фінансується за рахунок відсотків, отриманих від російських активів, конфіскованих після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

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