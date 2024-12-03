«Умовні боргові зобов’язання». Рада схвалила законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу — Finance.ua

«Умовні боргові зобов’язання». Рада схвалила законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу
Верховна Рада в цілому схвалила законопроєкт № 12 232 про зміни до Бюджетного кодексу України щодо правочинів з умовними зобов’язаннями. Цим документом вводиться поняття «умовні боргові зобов’язання».
Про це повідомляє депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.
Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа пояснила, що ця ініціатива стосується безповоротної фінансової допомоги на суму $50 мільярдів від країн Великої сімки та ЄС.
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Ці кошти не враховуватимуться як державний борг України. Згідно із запропонованим механізмом, Україна повертатиме ці кошти тільки в тому разі, якщо отримає репарації від росії.
«Міністр фінансів Сергій Марченко без ухвалення змін до Бюджетного кодексу не зможе мати права підписувати угоди про отримання цієї допомоги», — зазначила Підласа, додавши, що це може призвести до серйозних проблем із виконанням державного бюджету у 2025 році.
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Ухвалення законопроєкту дає змогу Міністерству фінансів уже найближчим часом підписати перші угоди на отримання частини з пакета $50 мільярдів.
У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що його прийняття на законодавчому рівні дасть право залучати кредитні кошти до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків бюджету.
Нагадаємо, у червні лідери країн «Великої сімки» домовилися про надання Києву кредиту на суму 50 мільярдів доларів, який частково фінансується за рахунок відсотків, отриманих від російських активів, конфіскованих після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.
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