«Условные долговые обязательства». Рада одобрила законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс — Finance.ua

«Условные долговые обязательства». Рада одобрила законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс Сегодня 15:33 — Казна и Политика

«Условные долговые обязательства». Рада одобрила законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс

Верховная Рада в целом одобрила законопроект № 12 232 об изменениях в Бюджетный кодекс Украины относительно соглашений с условными обязательствами. Этим документом вводится понятие «условные долговые обязательства».

Об этом сообщает депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа пояснила , что эта инициатива касается безвозвратной финансовой помощи на сумму $50 миллиардов от стран Большой семерки и ЕС.

Эти средства не будут учитываться как государственный долг Украины. Согласно предложенному механизму, Украина будет возвращать эти средства только в том случае, если получит репарации от россии.

«Министр финансов Сергей Марченко без принятия изменений в Бюджетный кодекс не сможет иметь права подписывать соглашения о получении этой помощи», — отметила Пидласа, добавив, что это может привести к серьезным проблемам с выполнением государственного бюджета в 2025 году.

Принятие законопроекта позволяет Министерству финансов уже в ближайшее время подписать первые соглашения на получение части из пакета $50 миллиардов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его принятие на законодательном уровне даст право привлекать кредитные средства в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов бюджета.

Напомним, в июне лидеры стран «Большой семерки» договорились о предоставлении Киеву кредита на сумму 50 миллиардов долларов, частично финансируемого за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

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