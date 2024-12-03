«Условные долговые обязательства». Рада одобрила законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс — Finance.ua

«Условные долговые обязательства». Рада одобрила законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс
Верховная Рада в целом одобрила законопроект № 12 232 об изменениях в Бюджетный кодекс Украины относительно соглашений с условными обязательствами. Этим документом вводится понятие «условные долговые обязательства».
Об этом сообщает депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.
Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа пояснила, что эта инициатива касается безвозвратной финансовой помощи на сумму $50 миллиардов от стран Большой семерки и ЕС.
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Эти средства не будут учитываться как государственный долг Украины. Согласно предложенному механизму, Украина будет возвращать эти средства только в том случае, если получит репарации от россии.
«Министр финансов Сергей Марченко без принятия изменений в Бюджетный кодекс не сможет иметь права подписывать соглашения о получении этой помощи», — отметила Пидласа, добавив, что это может привести к серьезным проблемам с выполнением государственного бюджета в 2025 году.
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Принятие законопроекта позволяет Министерству финансов уже в ближайшее время подписать первые соглашения на получение части из пакета $50 миллиардов.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его принятие на законодательном уровне даст право привлекать кредитные средства в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов бюджета.
Напомним, в июне лидеры стран «Большой семерки» договорились о предоставлении Киеву кредита на сумму 50 миллиардов долларов, частично финансируемого за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
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