ЕС не будет замораживать финансирование Украины после восстановления независимости НАБУ и САП — Finance.ua

ЕС не будет замораживать финансирование Украины после восстановления независимости НАБУ и САП
Европейский Союз не намерен приостанавливать финансовую поддержку Украины после принятия закона, который восстанавливает независимость антикоррупционных органов.
Об этом заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье в комментарии Европейской правде.
«Относительно последних событий мы четко обозначили нашу позицию. Могу подтвердить, что нет никаких планов по замораживанию финансирования со стороны ЕС», — заявил Мерсье.
Он подчеркнул, что ЕС не планирует прекращать финансирование Украины после восстановления независимости НАБУ и САП и добавил, что «на данный момент самое важное — это то, чтобы антикоррупционные органы Украины оставались независимыми, а также чтобы Украина внедряла необходимые реформы для обеспечения верховенства права».
Напомним, 31 июля Рада приняла законопроект об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским.
Затем Зеленский подписал соответствующий закон.
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