ЕС не будет замораживать финансирование Украины после восстановления независимости НАБУ и САП — Finance.ua

ЕС не будет замораживать финансирование Украины после восстановления независимости НАБУ и САП Сегодня 17:22 — Казна и Политика

ЕС не будет замораживать финансирование Украины после восстановления независимости НАБУ и САП

Европейский Союз не намерен приостанавливать финансовую поддержку Украины после принятия закона, который восстанавливает независимость антикоррупционных органов.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье в комментарии Европейской правде.

«Относительно последних событий мы четко обозначили нашу позицию. Могу подтвердить, что нет никаких планов по замораживанию финансирования со стороны ЕС», — заявил Мерсье.

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Он подчеркнул, что ЕС не планирует прекращать финансирование Украины после восстановления независимости НАБУ и САП и добавил, что «на данный момент самое важное — это то, чтобы антикоррупционные органы Украины оставались независимыми, а также чтобы Украина внедряла необходимые реформы для обеспечения верховенства права».

Напомним, 31 июля Рада приняла законопроект об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Затем Зеленский подписал соответствующий закон.

Європейська правда По материалам:

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