ВР проголосувала за закон про повернення повноважень НАБУ та САП — Finance.ua

ВР проголосувала за закон про повернення повноважень НАБУ та САП Сьогодні 13:28

Верховна Рада прийняла закон про посилення повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, внесений президентом України Володимиром Зеленським (реєстр. № 13533 ).

Про це повідомила пресслужба ВР.

За відповідне рішення проголосували 331 народний депутат. Парламентарі також 326 голосами доручили голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку невідкладно підписати ухвалений закон.

Фото: тг-канал Залізний нардеп

«Закон № 13533 — це зважене рішення, яке забезпечує дві основи сильної демократії: незалежність і відповідальність. Саме такий баланс потрібен Україні у час великої війни, глибоких змін і на шляху до Європейського Союзу», — наголосив Стефанчук

Що передбачає закон

Основні пункти закону:

Відновлення процесуальної незалежності НАБУ і САП; повернення всіх повноважень, скасованих попереднім законом 12414.

Генеральному прокурору та його заступникам забороняється давати обов’язкові письмові вказівки прокурорам САП.

Заборона на доступ генпрокурора до справ НАБУ або передавання їх іншим органам — ці повноваження скасовуються.

Закриття розслідувань або вирішення підслідності прихильниками підозрюваних також повертається в руки самостійних органів САП і НАБУ.

Скасовується заборона на передачу справ НАБУ іншим правоохоронним органам, повертається автономія бюро.

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