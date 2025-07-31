ВР проголосувала за закон про повернення повноважень НАБУ та САП — Finance.ua

ВР проголосувала за закон про повернення повноважень НАБУ та САП
Верховна Рада прийняла закон про посилення повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, внесений президентом України Володимиром Зеленським (реєстр. № 13533).
Про це повідомила пресслужба ВР.
За відповідне рішення проголосували 331 народний депутат. Парламентарі також 326 голосами доручили голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку невідкладно підписати ухвалений закон.
«Закон № 13533 — це зважене рішення, яке забезпечує дві основи сильної демократії: незалежність і відповідальність. Саме такий баланс потрібен Україні у час великої війни, глибоких змін і на шляху до Європейського Союзу», — наголосив Стефанчук
Що передбачає закон
Основні пункти закону:
- Відновлення процесуальної незалежності НАБУ і САП; повернення всіх повноважень, скасованих попереднім законом 12414.
- Генеральному прокурору та його заступникам забороняється давати обов’язкові письмові вказівки прокурорам САП.
- Заборона на доступ генпрокурора до справ НАБУ або передавання їх іншим органам — ці повноваження скасовуються.
- Закриття розслідувань або вирішення підслідності прихильниками підозрюваних також повертається в руки самостійних органів САП і НАБУ.
- Скасовується заборона на передачу справ НАБУ іншим правоохоронним органам, повертається автономія бюро.
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