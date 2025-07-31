Зеленський підписав закон про НАБУ та САП — Finance.ua

Зеленський підписав закон про НАБУ та САП Сьогодні 15:40

Зеленський підписав закон про НАБУ та САП, Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який відновлює незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це він заявив під час відеозвернення.

«Хочу подякувати зараз усім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту — тепер уже закону. Щойно я підписав документ, текст буде негайно опублікований», — заявив президент.

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Він наголосив, що ухвалення цього закону — це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку України. Закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів, втручань, зокрема гарантує завдяки перевіркам на детекторі брехні — регулярним перевіркам для всіх тих працівників органів правопорядку, які мають доступ до державної таємниці або які мають родичів у росії.

«Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки, чує своїх громадян. Україна є демократією — точно жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також поінформують партнерів України про цей закон», — додав Зеленський.

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Нагадаємо, 31 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 13533 про посилення повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Основні пункти закону:

відновлення процесуальної незалежності НАБУ і САП; повернення всіх повноважень, скасованих попереднім законом;

генеральному прокурору та його заступникам заборонили давати вказівки прокурорам САП;

скасовується заборона на доступ генпрокурора до справ НАБУ або передавання їх іншим органам;

закриття розслідувань або вирішення підслідності прихильниками підозрюваних також повертається в руки самостійних органів САП і НАБУ;

скасовується заборона на передачу справ НАБУ іншим правоохоронним органам, повертається автономія бюро.

Депутати подали вже шість альтернатив до президентського законопроєкту про НАБУ і САП.

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