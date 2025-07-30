Депутати подали вже шість альтернатив до президентського законопроєкту про НАБУ і САП — Finance.ua

Депутати подали вже шість альтернатив до президентського законопроєкту про НАБУ і САП Сьогодні 17:19 — Казна та Політика

Депутати подали вже шість альтернатив до президентського законопроєкту про НАБУ і САП

Народні депутати вже подали 6 альтернативних законопроєктів про НАБУ та САП.

Про це пише hromadske.

Група депутатів на чолі з Інною Совсун зареєстрували альтернативний до варіанту Зеленського законопроєкт № 13533−6 . Перед цим депутати від «Голосу» підтримали законопроєкт № 13531 про повернення незалежності НАБУ та САП. Але, схоже, його не планують розглядати у профільному комітеті.

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Уже відомо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні 31 липня пропонуватиме ухвалити законопроєкт Зеленського одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання.

Нагадаємо президент Володимир Зеленський увечері 22 липня підписав закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На тлі цього рішення тисячі людей вийшли на акцію протесту в Києві та інших містах України.

Після цього президент пообіцяв подати до Верховної Ради законопроєкт, який матиме «всі норми для незалежності антикорупційних інституцій», але водночас «забезпечить силу системі правопорядку». Про що йдеться в новому документі, розповідаємо тут

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