Депутати подали вже шість альтернатив до президентського законопроєкту про НАБУ і САП — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Депутати подали вже шість альтернатив до президентського законопроєкту про НАБУ і САП

Казна та Політика
67
Депутати подали вже шість альтернатив до президентського законопроєкту про НАБУ і САП
Депутати подали вже шість альтернатив до президентського законопроєкту про НАБУ і САП
Народні депутати вже подали 6 альтернативних законопроєктів про НАБУ та САП.
Про це пише hromadske.
Так, Ірина Геращенко та група депутатів від «Європейської Солідарності» представили законопроєкт № 13533−5. Народний депутат Олексій Гончаренко, який підтримав цей документ, виступив ініціатором іще двох альтернатив: № 13533−1 та № 13533−2.
Група депутатів на чолі з Інною Совсун зареєстрували альтернативний до варіанту Зеленського законопроєкт № 13533−6. Перед цим депутати від «Голосу» підтримали законопроєкт № 13531 про повернення незалежності НАБУ та САП. Але, схоже, його не планують розглядати у профільному комітеті.
Читайте також
Ще два альтернативні законопроєкти представили Юлія Тимошенко (№ 13533−3) та Дмитро Разумков (13533−4).
Уже відомо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні 31 липня пропонуватиме ухвалити законопроєкт Зеленського одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання.
Нагадаємо президент Володимир Зеленський увечері 22 липня підписав закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На тлі цього рішення тисячі людей вийшли на акцію протесту в Києві та інших містах України.
Після цього президент пообіцяв подати до Верховної Ради законопроєкт, який матиме «всі норми для незалежності антикорупційних інституцій», але водночас «забезпечить силу системі правопорядку». Про що йдеться в новому документі, розповідаємо тут.
За матеріалами:
hromadske
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems