НАБУ і САП звернулись до українців з проханням: деталі спільної заяви — Finance.ua
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НАБУ і САП звернулись до українців з проханням: деталі спільної заяви

Казна та Політика
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НАБУ і САП звернулись до українців з проханням: деталі спільної заяви
НАБУ і САП звернулись до українців з проханням: деталі спільної заяви
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулись до українців. Вони закликали до єдності і недопустимості внутрішнього розколу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на спільну заяву відомств.
«Міць та стійкість Сил Оборони України, єдність українського суспільства та системна міжнародна підтримка є ключовими факторами для подолання агресора й утвердження європейського майбутнього нашої держави»,
йдеться в спільній заяві.

НАБУ і САП також закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.
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Нагадаємо, до цього, 22 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12414, який передбачає урізання повноважень НАБУ та САП.
Ввечері, 22 липня, попри протести в Києві і низці міст, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12414.
Додамо, що до цього глава ГУР Кирило Буданов, реагуючи на прийняття законопроєкту № 12414, закликав суспільство не допустити внутрішніх суперечностей, які вигідні перш за все ворогу.
За матеріалами:
РБК-Україна
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